"Можу не дожити": студентка облишила навчання через страх, що ШІ знищить людство

Колишня студентка Массачусетського технологічного інституту (MIT) в США розповіла, що вирішила покинути навчання, бо боялася, що загальний штучний інтелект (AGI) повністю знищить людство.

Вступивши до університету у 2023 році, Еліс Блер почала відвідувати лекції з інформатики та зустрічатися з іншими людьми, яких цікавить розвиток ШІ, повідомляє Forbes.

Згодом дівчина дійшла до висновку, що в переважній більшості сценаріїв, поява AGI призведе до вимирання людства. Йдеться про сильний ШІ, здатний виконувати різноманітні завдання так само добре, як і люди.

"Я хвилювалася, що можу не дожити до випуску через AGI", — зізналася вона.

Блер влаштувалася на контрактну роботу технічним автором у Центрі безпеки штучного інтелекту, некомерційній організації, що спеціалізується на дослідженнях безпеки штучного інтелекту. Наразі вона допомагає з інформаційними бюлетенями та дослідницькими роботами та планує повертатися до навчання в MIT.

"Я прогнозую, що моє майбутнє лежить у реальному світі", — сказала дівчина.

Нагадаємо, американські вчені із Каліфорнійського університету в Ірвайні та Массачусетського технологічного інституту виявили, що ШІ може керувати людською пам'яттю, нав’язуючи користувачам фальшиві спогади.

Фокус також повідомляв, що згідно з новими дослідженнями Королівського коледжу Лондона чат-боти зі ШІ на основі великих мовних моделей (LLM) здатні легко маніпулювати користувачами, щоб спонукати їх розкривати особисту інформацію.