Конец солнечным панелям: устройства-цветы добывают солнечную энергию круглые сутки (фото)

В Сиэтле (США, штат Вашингтон) установили "солнечные цветы" инженера Дэна Корсона, которые добывают зеленую энергию и светятся ночью.

Дэн Корсон разработал "гелиотропы", что означает "поворачивающиеся к солнцу" — Sonic Bloom. Это устройства в виде гигантских цветов, которые обращаются к солнцу, чтобы использовать его энергию днем, а затем освещают улицу вечером, пишет ecoticias.com.

Высота каждого цветка составляет около 10 м с лепестками шириной около 6 м. В них встроены 270 солнечных панелей мощностью по 4 ватта каждый. Они используют солнечную энергию для питания светодиодных ламп, и таким образом цветы светятся в вечернее время. Рядом с фотоэлементами необычного дизайна установлено устройство, отслеживающее данные об энергопотреблении в режиме реального времени.

Солнечная инсталляция производит впечатление, поскольку не только генерирует зеленую энергию, но и издает гармоничные звуки, когда люди проходят мимо каждого цветка. Звук появляется тогда, когда встроенные датчики реагируют на движение, что делает весь процесс интерактивным. Помимо эстетического удовольствия, Sonic Bloom — это еще и познавательный опыт.

Проект финансировался программой Green Up от Seattle City Light, которая помогает жителям Сиэтла осознать потенциал инвестиций в возобновляемые источники энергии и оценить их окупаемость.

Генераторы солнечной энергии Sonic Bloom Фото: dancorson.com

Инсталляция расположена у ворот Тихоокеанского научного центра. Доступность для всех и бесплатность, несомненно, привлекает внимание публики. Солнечная электростанция Sonic Bloom воплощает экологичность и творческий потенциал дизайнеров и инженеров. Она доказывает, что солнечная энергия может быть столь же красивой, сколь и важной.

Sonic Bloom развеял все общепринятые представления о том, что фотоэлементы обязательно должны быть громоздкими, черными и непривлекательными. В отличие от более традиционных электрогенераторов, эти устройства создают прецедент для будущих проектов в области солнечной энергетики. Она также вдохновляет людей и пробуждает в них интерес к устойчивым решениям.

Возможно, Sonic Bloom действительно означает конец солнечной энергетики в том виде, в каком мы ее знаем, благодаря "цветам", который генерируют энергию и смогут украсить дворы и парки, пишет СМИ.

