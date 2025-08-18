Кінець сонячним панелям: пристрої-квіти добувають сонячну енергію цілодобово (фото)

У Сіетлі (США, штат Вашингтон) встановили "сонячні квіти" інженера Дена Корсона, які добувають зелену енергію і світяться вночі.

Ден Корсон розробив "геліотропи", що означає "ті, що повертаються до сонця" — Sonic Bloom. Це пристрої у вигляді гігантських квітів, які повертаються до сонця, щоб використовувати його енергію вдень, а потім освітлюють вулицю ввечері, пише ecoticias.com.

Висота кожної квітки становить близько 10 м з пелюстками шириною близько 6 м. У них вбудовано 270 сонячних панелей потужністю по 4 вати кожна. Вони використовують сонячну енергію для живлення світлодіодних ламп, і таким чином квіти світяться у вечірній час. Поруч із фотоелементами незвичайного дизайну встановлено пристрій, що відстежує дані про енергоспоживання в режимі реального часу.

Сонячна інсталяція справляє враження, оскільки не тільки генерує зелену енергію, а й видає гармонійні звуки, коли люди проходять повз кожну квітку. Звук з'являється тоді, коли вбудовані датчики реагують на рух, що робить весь процес інтерактивним. Крім естетичного задоволення, Sonic Bloom — це ще й пізнавальний досвід.

Проєкт фінансувався програмою Green Up від Seattle City Light, яка допомагає жителям Сіетла усвідомити потенціал інвестицій у поновлювані джерела енергії та оцінити їхню окупність.

Генератори сонячної енергії Sonic Bloom Фото: dancorson.com

Інсталяція розташована біля воріт Тихоокеанського наукового центру. Доступність для всіх і безкоштовність, безсумнівно, привертає увагу публіки. Сонячна електростанція Sonic Bloom втілює екологічність і творчий потенціал дизайнерів та інженерів. Вона доводить, що сонячна енергія може бути настільки ж красивою, наскільки і важливою.

Sonic Bloom розвіяв усі загальноприйняті уявлення про те, що фотоелементи обов'язково мають бути громіздкими, чорними і непривабливими. На відміну від більш традиційних електрогенераторів, ці пристрої створюють прецедент для майбутніх проєктів у галузі сонячної енергетики. Вона також надихає людей і пробуджує в них інтерес до стійких рішень.

Можливо, Sonic Bloom справді означає кінець сонячної енергетики в тому вигляді, в якому ми її знаємо, завдяки "квітам", що генерують енергію і зможуть прикрасити двори та парки, пише ЗМІ.

Раніше ми писали про вітряки у вигляді бутонів тюльпанів від голландської компанії Flower Turbines. Вони працюють за найменшого подиху вітру і можуть бути встановлені на будь-якому плоскому даху.