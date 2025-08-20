Android-смартфоны следят за вами и собирают вашу информацию: что можно с этим сделать

Современные смартфоны не только упрощают нам жизнь, но и следят за нами, собирая наши данные и используя их, в том числе, для персонализации рекламы.

Related video

Телефоны Android отправляют важную информацию на серверы Google каждые 4 минуты 15 секунд без согласия пользователя, пишет slashgear.com со ссылкой на данные исследования, проведенного ирландскими экспертами. Хотя в основном эта информация включает в себя технические данные, такие как IMEI устройства, состояние аккумулятора и прочее, часть из них потенциально может быть использована для определения местоположения пользователя.

Компания Google заявляет, что телеметрические данные — это всего лишь необходимая рутинная информация. Тем не менее, Google не скрывает, что отслеживает и другие действия пользователей – поисковые запросы в интернете, историю YouTube, использование Chrome и приложений на телефоне. Более того, ваши приложения тоже отслеживают ваши действия, используя разрешения, которые вы сами предоставляете им при настройке.

Отправка телеметрических данных сама по себе не является чем-то необычным – большинство устройств, подключенных к интернету, отправляют производителям телеметрические данные. Эти данные помогают гарантировать корректную работу устройств и сервисов.

Однако на Android телеметрические данные передаются настораживающе часто, даже если вы не вошли в систему, отмечает издание. В частности, смартфоны на Android передают такую информацию как IMEI, серийный номер SIM-карты, MAC-адрес Wi-Fi, файлы cookie. Телеметрические данные передаются через интернет, и ваш локальный IP-адрес может быть использован для определения приблизительного местоположения. А вы с этим мало что можете сделать, так как ни Google, ни Apple не предоставляют пользователям возможности ограничить передачу телеметрических данных.

Есть и еще один тип отслеживания, который срабатывает почти каждый раз, когда вы находитесь в сети. Google контролирует значительную часть этой информации и отслеживает вас с помощью своих многочисленных сервисов. Это включает в себя поиск информации в интернете, загрузку приложений, просмотр видео, использование сервисов определения местоположения и просмотр веб-страниц через Chrome. Затем Google создает виртуальный образ пользователя, который классифицирует ваши интересы по категориям: автомобили, одежда, обувь, еда и прочее. Еще Google хранит данные о семейном доходе, базовом образовании, наличии жилья, наличии детей и другую довольно личную информацию.

Вы можете сбросить эту информацию или полностью отключить персонализированную рекламу. Это не решит проблему отслеживания полностью – Google все равно сможет отслеживать вашу онлайн-активность. Тем не менее, отключение персонализации рекламы даст возможность просматривать новые категории товаров без ограничений со стороны рекламного алгоритма и вообще чувствовать себя более комфортно.

Ранее Фокус писал, что ваш смартфон может следить за вами с помощью очень простых функций, а вы можете об этом даже не догадываться.

Также стало известно, что хакеры могут взломать ваш компьютер даже без интернета – например, применив ультразвук.