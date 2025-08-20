Android-смартфони стежать за вами і збирають вашу інформацію: що можна з цим зробити

Сучасні смартфони не тільки спрощують нам життя, а й стежать за нами, збираючи наші дані і використовуючи їх, зокрема, для персоналізації реклами.

Телефони Android відправляють важливу інформацію на сервери Google кожні 4 хвилини 15 секунд без згоди користувача, пише slashgear.com з посиланням на дані дослідження, проведеного ірландськими експертами. Хоча здебільшого ця інформація містить у собі технічні дані, як-от IMEI пристрою, стан акумулятора та інше, частина з них потенційно може бути використана для визначення місця розташування користувача.

Компанія Google заявляє, що телеметричні дані — це всього лише необхідна рутинна інформація. Проте Google не приховує, що відстежує й інші дії користувачів — пошукові запити в інтернеті, історію YouTube, використання Chrome і додатків на телефоні. Ба більше, ваші застосунки теж відстежують ваші дії, використовуючи дозволи, які ви самі надаєте їм під час налаштування.

Надсилання телеметричних даних саме по собі не є чимось незвичним — більшість пристроїв, під'єднаних до інтернету, надсилають виробникам телеметричні дані. Ці дані допомагають гарантувати коректну роботу пристроїв і сервісів.

Однак на Android телеметричні дані передаються насторожуюче часто, навіть якщо ви не увійшли в систему, зазначає видання. Зокрема, смартфони на Android передають таку інформацію як IMEI, серійний номер SIM-карти, MAC-адресу Wi-Fi, файли cookie. Телеметричні дані передаються через інтернет, і вашу локальну IP-адресу може бути використано для визначення приблизного місця розташування. А ви з цим мало що можете зробити, оскільки ні Google, ні Apple не надають користувачам можливості обмежити передачу телеметричних даних.

Є і ще один тип відстеження, який спрацьовує майже щоразу, коли ви перебуваєте в мережі. Google контролює значну частину цієї інформації і відстежує вас за допомогою своїх численних сервісів. Це охоплює пошук інформації в інтернеті, завантаження застосунків, перегляд відео, використання сервісів визначення місця розташування і перегляд веб-сторінок через Chrome. Потім Google створює віртуальний образ користувача, який класифікує ваші інтереси за категоріями: автомобілі, одяг, взуття, їжа та інше. Ще Google зберігає дані про сімейний дохід, базову освіту, наявність житла, наявність дітей та іншу доволі особисту інформацію.

Ви можете скинути цю інформацію або повністю відключити персоналізовану рекламу. Це не вирішить проблему відстеження повністю — Google все одно зможе відстежувати вашу онлайн-активність. Проте вимкнення персоналізації реклами дасть змогу переглядати нові категорії товарів без обмежень з боку рекламного алгоритму і загалом почуватися комфортніше.

