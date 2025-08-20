Появилось устройство, которое может положить конец счетам за электроэнергию: как работает

Во время выставки Intersolar South America немецкая компания SMA представила Sunny Boy Smart Energy — однофазный гибридный инвертор, созданный для обеспечения большей энергетической автономии жилых домов.

Инвертор Sunny Boy Smart Energy позволяет получать бесплатную и неограниченную энергию, где бы вы ни находились. По мере разработки инновационных устройств для чистой энергии в мире ожидается снижение и их стоимости, пишет ecoticias.com.

В настоящее время главная проблема солнечной энергетики заключается в том, как контролировать, хранить и эффективно использовать ее. Во многих жилых системах избыток вырабатываемой энергии возвращается в электросеть, и потребитель остается зависимым от внешнего источника питания ночью или в пасмурные дни. Солнечные панели производят энергию, но пользователь по-прежнему сталкивается с такими трудностями, как уязвимость к отключениям электроэнергии и колебаниям цен.

Еще одна актуальная проблема — системы накопления энергии, поскольку многие аккумуляторы стоят дорого, сложны в установке или имеют короткий срок службы. И даже при использовании передовых технологий сочетание генерации, хранения и управления потреблением солнечной энергии требует использования различных видов оборудования, интерфейсов и специалистов — другими словами, это трудоемкий, сложный и дорогостоящий процесс.

Именно здесь вступают в игру комплексные решения, которые позволят собирать максимальное количество доступной солнечной энергии с помощью одного устройства, разумно ее хранить и обеспечивать работу всех видов бытовой техники даже без электросети: речь идет о SMA.

Устройство, меняющее генерацию солнечной энергии

В 2023 году, во время выставки Intersolar South America, немецкая компания SMA представила Sunny Boy Smart Energy — однофазный гибридный инвертор, созданный для обеспечения большей энергетической автономии жилых домов для тех, кто инвестирует в солнечную энергетику (судя по всему, мы вступаем в новую эру солнечной энергетики).

Это оборудование оснащается двумя MPP-трекерами, которые оптимизируют генерацию даже на частично затененных крышах. Технология ShadeFix позволяет ему максимально использовать солнечный свет в сложных условиях. Кроме того, его система имеет низкое пусковое напряжение, что позволяет работать дольше.

Однако, несмотря на все эти инновационные функции, наиболее примечательны функции резервного питания и совместимость с высоковольтными аккумуляторами. Что это значит? В случае отключения электроэнергии в доме инвертор сможет обеспечить бесперебойную работу, поскольку функция быстрой зарядки гарантирует постоянную готовность аккумулятора к работе. И это еще не все: установка значительно проще: инвертор разработан для того, чтобы облегчить жизнь профессионалам и конечным пользователям, которые смогут контролировать все через приложение SMA Energy.

