З'явився пристрій, який може покласти край рахункам за електроенергію: як він працює

Під час виставки Intersolar South America німецька компанія SMA представила Sunny Boy Smart Energy — однофазний гібридний інвертор, створений для забезпечення більшої енергетичної автономії житлових будинків.

Related video

Інвертор Sunny Boy Smart Energy дає змогу отримувати безоплатну і необмежену енергію, де б ви не знаходилися. У міру розробки інноваційних пристроїв для чистої енергії у світі очікується зниження і їхньої вартості, пише ecoticias.com.

Наразі головна проблема сонячної енергетики полягає в тому, як контролювати, зберігати й ефективно використовувати її. У багатьох житлових системах надлишок вироблюваної енергії повертається в електромережу, і споживач залишається залежним від зовнішнього джерела живлення вночі або в похмурі дні. Сонячні панелі виробляють енергію, але користувач, як і раніше, стикається з такими труднощами, як уразливість до відключень електроенергії та коливань цін.

Ще одна актуальна проблема — системи накопичення енергії, оскільки багато акумуляторів коштують дорого, складні в установці або мають короткий термін служби. І навіть при використанні передових технологій поєднання генерації, зберігання та управління споживанням сонячної енергії вимагає використання різних видів обладнання, інтерфейсів і фахівців — іншими словами, це трудомісткий, складний і дорогий процес.

Саме тут вступають у гру комплексні рішення, які дадуть змогу збирати максимальну кількість доступної сонячної енергії за допомогою одного пристрою, розумно її зберігати та забезпечувати роботу всіх видів побутової техніки навіть без електромережі: йдеться про SMA.

Пристрій, що змінює генерацію сонячної енергії

У 2023 році, під час виставки Intersolar South America, німецька компанія SMA представила Sunny Boy Smart Energy — однофазний гібридний інвертор, створений для забезпечення більшої енергетичної автономії житлових будинків для тих, хто інвестує в сонячну енергетику (судячи з усього, ми вступаємо в нову еру сонячної енергетики).

Це обладнання оснащується двома MPP-трекерами, які оптимізують генерацію навіть на частково затінених дахах. Технологія ShadeFix дає йому змогу максимально використовувати сонячне світло в складних умовах. Крім того, його система має низьку пускову напругу, що дає змогу працювати довше.

Однак, незважаючи на всі ці інноваційні функції, найприкметнішими є функції резервного живлення та сумісність із високовольтними акумуляторами. Що це означає? У разі відключення електроенергії в будинку інвертор зможе забезпечити безперебійну роботу, оскільки функція швидкого заряджання гарантує постійну готовність акумулятора до роботи. І це ще не все: установка значно простіша: інвертор розроблений для того, щоб полегшити життя професіоналам і кінцевим користувачам, які зможуть контролювати все через додаток SMA Energy.

Раніше ми писали, що сонячні батареї покращаться завдяки потужному лазеру. Найпотужніший у світі рентгенівський лазер може зафіксувати найдрібніші деформації в сонячних батареях і в такий спосіб пояснити, як світло і матерія впливають одне на одного.