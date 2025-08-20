Солнечная электростанция Китая шириной в 1000 м обеспечит энергией Землю навсегда

В космос Китай собирается запустить солнечную электростанцию шириной в километр. Она будет постоянно обращена к Солнцу, находясь на геостационарной орбите, примерно в 36 000 км над экватором. Благодаря фиксированному положению, поток энергии будет передаваться на Землю.

Этот массив солнечных батарей будет примерно в 10 раз эффективнее других традиционных солнечных электростанций. Установка способна вырабатывать энергию, эквивалентную годовой мировой добыче нефти. Преимуществом системы является отсутствие проблем, связанных с погодными условиями или ночным временем, пишет ecoticias.com.

Электростанцию доставит на орбиту ракета-носитель Long March-9. В космосе солнечный свет будет преобразовываться в микроволновую энергию, которая будет передаваться на Землю и перерабатываться в электричество, пригодное для использования.

Эксперименты НАСА, Великобритании и Японии продемонстрировали успешность передачи энергии таким способом, однако на меньшие расстояния. Тем не менее, остаются препятствия. Одна из самых больших проблем заключается в том, что влага, присутствующая в атмосфере Земли, может поглощать микроволны. Еще одна задача — разработать систему таким образом, чтобы она не причиняла вреда людям, инфраструктуре. Для успеха этого проекта необходимы точная орбитальная механика и автономная робототехника.

Китай планирует довольно амбициозную миссию по поглощению как можно большего количества солнечной энергии, но он не одинок. Компании Lockheed Martin и Northrop Grumman в США стремятся создать нечто подобное, в то время как Япония и Европа заинтересованы в создании собственных энергетических космических проектов.

Китайская солнечная миссия отличается от других стран своим масштабом. Пока только проект "Три ущелья", ежегодно генерирующий около 100 миллиардов киловатт-часов, считается сопоставимым по масштабу с последней космической инициативой Китая.