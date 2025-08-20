Сонячна електростанція Китаю завширшки 1000 м забезпечить енергією Землю назавжди

У космос Китай збирається запустити сонячну електростанцію завширшки в кілометр. Вона буде постійно звернена до Сонця, перебуваючи на геостаціонарній орбіті, приблизно в 36 000 км над екватором. Завдяки фіксованому положенню, потік енергії передаватиметься на Землю.

Цей масив сонячних батарей буде приблизно в 10 разів ефективнішим за інші традиційні сонячні електростанції. Установка здатна виробляти енергію, еквівалентну річному світовому видобутку нафти. Перевагою системи є відсутність проблем, пов'язаних із погодними умовами або нічним часом, пише ecoticias.com.

Електростанцію доставить на орбіту ракета-носій Long March-9. У космосі сонячне світло перетворюватиметься на мікрохвильову енергію, яка передаватиметься на Землю і перероблятиметься в електрику, придатну для використання.

Експерименти НАСА, Великої Британії та Японії продемонстрували успішність передачі енергії в такий спосіб, однак на менші відстані. Проте, залишаються перешкоди. Одна з найбільших проблем полягає в тому, що волога, присутня в атмосфері Землі, може поглинати мікрохвилі. Ще одне завдання — розробити систему таким чином, щоб вона не завдавала шкоди людям, інфраструктурі. Для успіху цього проєкту необхідні точна орбітальна механіка та автономна робототехніка.

Китай планує досить амбітну місію з поглинання якомога більшої кількості сонячної енергії, але він не самотній. Компанії Lockheed Martin і Northrop Grumman у США прагнуть створити щось подібне, в той час як Японія і Європа зацікавлені у створенні власних енергетичних космічних проєктів.

Китайська сонячна місія відрізняється від інших країн своїм масштабом. Поки що тільки проєкт "Три ущелини", що щорічно генерує близько 100 мільярдів кіловат-годин, вважається порівнянним за масштабом з останньою космічною ініціативою Китаю.