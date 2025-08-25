Создана невероятно мощная солнечная панель на 620 Вт: она может работать "без света"

Компания Premier Energies начала коммерческое производство солнечных панелей n-типа G12R мощностью 1,2 ГВт в Индии и представила двусторонний модуль мощностью 620 Вт.

Компания Premier Energies Ltd, один из крупнейших индийских производителей интегрированных солнечных батарей, объявила о запуске нового поколения солнечного модуля DCR мощностью 620 Вт на основе ячеек TOPCon n-типа, пишет pv-magazine.com.

Отметим, что мощность коммерческих солнечных панелей измеряется в ваттах (Вт). Это означает максимальное количество электроэнергии, которое устройство может выработать при идеальных условиях. Для солнечных электростанций "домашнего" типа зачастую используются фотоэлементы мощностью от 300 до 450 Вт. Новая панель имеет показатели мощности в два раза выше.

Размеры модуля составляют 2382 мм x 1134 мм x 35 мм. Он состоит из 132 двусторонних элементов на основе прямоугольных пластин G12R (210×182,3 мм), обеспечивая повышенную выходную мощность до 85%. КПД преобразования энергии составляет 22,95%.

Двухсторонние солнечные панели Фото: Скриншот

Благодаря архитектуре TOPCon модуль G12R обеспечивает исключительную плотность мощности, улучшенный температурный коэффициент и более высокую производительность в условиях крайне низкой освещенности.

Прямоугольный формат ячеек G12R n-типа обеспечивает более высокую мощность в цепи, что делает его идеальным решением для солнечных электростанций на крышах коммунальных, коммерческих и промышленных предприятий.

Модуль имеет напряжение холостого хода 49,34 В и ток короткого замыкания 15,63 А, а температурный коэффициент составляет -0,29%/°C.

Ранее мы сообщали о 7-ми революционных технологиях, которые изменят солнечные панели. Новые разработки делают фотоэлементы прозрачными, гибкими, двусторонними и "умными".