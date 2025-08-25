Створено неймовірно потужну сонячну панель на 620 Вт: вона може працювати "без світла"

Компанія Premier Energies почала комерційне виробництво сонячних панелей n-типу G12R потужністю 1,2 ГВт в Індії і представила двосторонній модуль потужністю 620 Вт.

Компанія Premier Energies Ltd, один з найбільших індійських виробників інтегрованих сонячних батарей, оголосила про запуск нового покоління сонячного модуля DCR потужністю 620 Вт на основі осередків TOPCon n-типу, пише pv-magazine.com.

Зазначимо, що потужність комерційних сонячних панелей вимірюється у ватах (Вт). Це означає максимальну кількість електроенергії, яку пристрій може виробити за ідеальних умов. Для сонячних електростанцій "домашнього" типу найчастіше використовуються фотоелементи потужністю від 300 до 450 Вт. Нова панель має показники потужності вдвічі вищі.

Розміри модуля становлять 2382 мм x 1134 мм x 35 мм. Він складається з 132 двосторонніх елементів на основі прямокутних пластин G12R (210×182,3 мм), забезпечуючи підвищену вихідну потужність до 85%. ККД перетворення енергії становить 22,95%.

Двосторонні сонячні панелі Фото: Скриншот

Завдяки архітектурі TOPCon модуль G12R забезпечує виняткову щільність потужності, покращений температурний коефіцієнт і вищу продуктивність в умовах вкрай низької освітленості.

Прямокутний формат осередків G12R n-типу забезпечує вищу потужність у ланцюзі, що робить його ідеальним рішенням для сонячних електростанцій на дахах комунальних, комерційних і промислових підприємств.

Модуль має напругу холостого ходу 49,34 В і струм короткого замикання 15,63 А, а температурний коефіцієнт становить -0,29%/°C.

