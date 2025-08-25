Гибкие, прочные и не боятся дождей: ученые представили солнечные панели будущего

Корейские ученые разработали гибкие перовскитные солнечные панели, которые не боятся влаги. Это решает главную проблему технологии, позволяя производить их без дорогостоящего оборудования прямо на открытом воздухе, что значительно снижает их стоимость.

Related video

Перовскитные солнечные ячейки давно считаются будущим энергетики благодаря своей дешевизне и высокой эффективности. Однако их главный враг — влага, из-за которой их приходилось производить в специальных, очень сухих и дорогостоящих условиях. Технология, разработанная Корейским институтом материаловедения (KIMS), решает эту проблему, открывая возможности массового производства, пишет Tech Xplore.

Секрет прорыва — в многослойной структуре. Исследователи создали своего рода "сэндвич", обернув основной светопоглощающий слой двумя слоями из 2D-перовскитных материалов. Это защищает его от влаги, позволяя производить панели при относительной влажности до 50%. Результаты тестов впечатляют. Новые ячейки сохранили более 85% эффективности после 2800 часов работы и выдержали 10 000 циклов сгибания, подтвердив свою механическую прочность.

Это открытие имеет огромное значение для индустрии. Во-первых, теперь возможно отказаться от дорогостоящих герметичных цехов, что делает производство значительно дешевле.

Во-вторых, высокая гибкость и прочность обеспечивают потенциал для новых применений: такие панели можно будет встраивать в одежду, автомобили и портативную электронику. Технология уже доказала свою масштабируемость и готова к коммерциализации.

Раньше Фокус писал про 7 революционных технологий, которые изменят солнечные панели. Сегодня солнечные панели меняются — это уже не громоздкие и неэффективные конструкции прошлых лет. Новые разработки делают их прозрачными, гибкими, двусторонними и "умными". Рассказываем о семи главных трендах, которые определят будущее солнечной энергетики.