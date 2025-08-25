Гнучкі, міцні та не бояться дощів: вчені представили сонячні панелі майбутнього

Корейські вчені розробили гнучкі перовскітні сонячні панелі, які не бояться вологи. Це вирішує головну проблему технології, даючи змогу виробляти їх без дорогого устаткування просто на відкритому повітрі, що значно знижує їхню вартість.

Перовскітні сонячні комірки давно вважаються майбутнім енергетики завдяки своїй дешевизні та високій ефективності. Однак їхній головний ворог — волога, через яку їх доводилося виробляти в спеціальних, дуже сухих і дорогих умовах. Технологія, розроблена Корейським інститутом матеріалознавства (KIMS), вирішує цю проблему, відкриваючи можливості масового виробництва, пише Tech Xplore.

Секрет прориву — у багатошаровій структурі. Дослідники створили своєрідний "сендвіч", обернувши основний світлопоглинаючий шар двома шарами з 2D-перовскітних матеріалів. Це захищає його від вологи, даючи змогу виробляти панелі за відносної вологості до 50%. Результати тестів вражають. Нові комірки зберегли понад 85% ефективності після 2800 годин роботи і витримали 10 000 циклів згинання, підтвердивши свою механічну міцність.

Це відкриття має величезне значення для індустрії. По-перше, тепер можливо відмовитися від дорогих герметичних цехів, що робить виробництво значно дешевшим.

По-друге, висока гнучкість і міцність забезпечують потенціал для нових застосувань: такі панелі можна буде вбудовувати в одяг, автомобілі та портативну електроніку. Технологія вже довела свою масштабованість і готова до комерціалізації.

