Старые солнечные панели — золотая жила: как ученые "извлекают" из них десятки тысяч долларов

Китайские ученые разработали новый, экологически чистый способ переработки солнечных панелей, который позволяет извлекать из них ценные металлы без использования токсичных химикатов. Технология не только решает проблему отходов, но и делает переработку экономически выгодной.

Основная проблема утилизации солнечных панелей — переработка PV-ленты, тонкой медной проволоки, покрытой оловом и свинцом. Ранее для этого использовались агрессивные химикаты, но теперь ученые нашли способ обойтись без них, пишет thecooldown.com. Новый метод основан на нагреве и вакуумной дистилляции.

Вместо того чтобы растворять компоненты в кислоте, исследователи сначала расплавляют припой при температуре 450°C, отделяя его от меди. Затем, с помощью вакуумной дистилляции при 1150°C, они удаляют свинец, оставляя чистое олово и медь. В результате — никаких токсичных стоков и химических отходов.

Этот подход не только экологичен, но и выгоден. По подсчетам экспертов, переработка одной тонны PV-ленты позволяет извлечь медь и олово на сумму около $11 000. Это превращает отходы в ценный ресурс и снижает потребность в добыче новых металлов.

Эта технология стала частью обширной инициативы по налаживанию "экономики замкнутого цикла" в солнечной энергетике. В США уже есть прецеденты заводов, которые благодаря переработке снабжают свои мощности ресурсами от бывших в употреблении панелей. Таким образом, эта разработка не просто решает проблему утилизации отходов, но и способствует экологически чистому производству.

