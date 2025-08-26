Старі сонячні панелі — золота жила: як учені "витягують" із них десятки тисяч доларів

Китайські вчені розробили новий, екологічно чистий спосіб переробки сонячних панелей, який дає змогу витягувати з них цінні метали без використання токсичних хімікатів. Технологія не тільки вирішує проблему відходів, а й робить переробку економічно вигідною.

Основна проблема утилізації сонячних панелей — переробка PV-стрічки, тонкого мідного дроту, покритого оловом і свинцем. Раніше для цього використовувалися агресивні хімікати, але тепер вчені знайшли спосіб обійтися без них, пише thecooldown.com. Новий метод заснований на нагріванні та вакуумній дистиляції.

Замість того щоб розчиняти компоненти в кислоті, дослідники спочатку розплавляють припій за температури 450°C, відокремлюючи його від міді. Потім, за допомогою вакуумної дистиляції за 1150°C, вони видаляють свинець, залишаючи чисте олово і мідь. У результаті — жодних токсичних стоків і хімічних відходів.

Цей підхід не тільки екологічний, а й вигідний. За підрахунками експертів, переробка однієї тонни PV-стрічки дає змогу витягти мідь і олово на суму близько $11 000. Це перетворює відходи на цінний ресурс і знижує потребу у видобутку нових металів.

Ця технологія стала частиною великої ініціативи з налагодження "економіки замкнутого циклу" в сонячній енергетиці. У США вже є прецеденти заводів, які завдяки переробці постачають свої потужності ресурсами від вживаних панелей. Таким чином, ця розробка не просто розв'язує проблему утилізації відходів, а й сприяє екологічно чистому виробництву.

