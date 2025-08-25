Сонячні панелі — "кошмар": учені розповіли, як технологія шкодить нашій планеті

Сонячні панелі подають як символ чистої енергії, але їхнє виробництво та утилізація приховують екологічну загрозу. Токсичні матеріали, гори неперероблюваних відходів і шкода для здоров'я робітників — ось зворотний бік "зеленої" енергетики.

Незважаючи на позитивний імідж, сонячна енергетика далека від ідеалу. У виробництві панелей використовують небезпечні речовини, такі як свинець, кадмій і кремній. За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA), ці токсини можуть просочуватися в ґрунт і воду, завдаючи шкоди навколишньому середовищу, пише Climate Cosmos.

Головна проблема — утилізація. Термін служби панелей становить 25-30 років, після чого вони перетворюються на токсичне сміття. До 2030 року, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), на планеті накопичиться 78 мільйонів тонн таких відходів. При цьому, за даними Національної лабораторії відновлюваної енергії США (NREL), переробляється лише 10% панелей — процес занадто складний і дорогий.

Це створює загрозу не тільки для екології, а й для здоров'я людей. Робітники, зайняті на виробництві та переробці, піддаються впливу токсичних речовин, що призводить до респіраторних і шкірних захворювань. Ситуацію погіршує відсутність суворих правил безпеки в багатьох країнах. Крім того, для встановлення великих сонячних ферм потрібні величезні площі, що призводить до знищення природного середовища існування тварин і скорочення сільськогосподарських угідь.

Хоча вчені вже працюють над створенням панелей, що біорозкладаються, і більш ефективними методами переробки, до їх масового впровадження ще далеко. А поки що сонячна енергетика, незважаючи на всі свої переваги, залишається технологією з серйозними екологічними та соціальними витратами, про які часто замовчують.

