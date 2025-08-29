Люди могут подвергнуться массовому "ИИ-психозу": эксперт предупредил о новой угрозе

Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман предупредил о новой, недооцененной угрозе — появлении "кажущегося сознательным ИИ" (SCAI). По его мнению, уже через 2-3 года появятся чат-боты, которые будут настолько убедительно имитировать личность, память и эмоции, что люди воспринимать их как "живых".

В своем эссе Сулейман отмечает, что для создания такой иллюзии не нужны прорывные технологии — достаточно уже существующих больших языковых моделей, API-интерфейса и обычного ноутбука. Главная опасность, по словам эксперта, заключается в человеческой психологии: мы склонны приписывать сознание всему, что способно говорить и помнить что-то о нас. Это может привести к массовому "ИИ-психозу".

"ИИ-психоз" — это ситуация, когда люди начинают воспринимать ИИ как живое существо, требующее защиты, прав и даже гражданства. Сулейман считает, что такие дебаты отвлекут общество от реальных проблем, таких как контроль над ИИ и его безопасность, и создадут опасную зависимость людей от цифровых "личностей".

Глава Microsoft AI призывает немедленно начать общественную дискуссию на эту тему и выработать строгие правила общения с нейросетями. Он настаивает на том, что компании должны прекратить маркетинг, презентующий ИИ как "живого" собеседника, и не продвигать антропоморфные образы либо сервисы с ИИ-компаньонами.

"Мы должны создавать ИИ для людей, а не вместо человека", — подытоживает Сулейман. ИИ должен оставаться инструментом и помощником человека, а не превращаться в некую замену живого общения, вызывая эмоциональную зависимость.

