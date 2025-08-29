Ученые создали ИИ, способный "читать мысли": против кого применят спорную технологию

Стартап Bench IQ разработал ИИ, который, по их словам, способен предсказать решение судьи еще до начала заседания. Технология уже привлекла $5 млн инвестиций и используется ведущими юридическими фирмами США.

Новый инструмент — это своего рода умный справочник по определенным должностным лицам, направленный прежде всего на использование в судах. Например, адвокат может задать вопрос "Как этот судья относится к экстренным ходатайствам?", и в течение нескольких минут получить подробный отчет. ИИ обрабатывает огромный массив данных, включая протоколы судебных заседаний, и выдает не просто статистику, а анализ образа мыслей конкретного судьи, пишет Business Insider.

В отличие от существующих систем, которые показывают лишь то, как часто судья принимает то или иное решение, Bench IQ пытается ответить на вопрос "почему". Технология уже используется в четырех из пяти крупнейших юридических фирм в США. Инвесторы видят в ней огромный потенциал: возможность предугадать ход мыслей судьи дает колоссальное преимущество в любом деле.

Однако у технологии есть и обратная сторона. Создатель Bench IQ ранее уже пытался совершить революцию в юриспруденции со своим стартапом Ross Intelligence. Но его засудила компания Thomson Reuters за неправомерное использование данных для обучения ИИ. Нельзя игнорировать этические вопросы о том, откуда Bench IQ берет информацию для своего "ИИ-предсказателя", и насколько справедливым будет суд, где одна из сторон заранее выясняет возможные ходы противника.

