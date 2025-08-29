Учені створили ШІ, здатний "читати думки": проти кого застосують спірну технологію

Стартап Bench IQ розробив ШІ, який, за їхніми словами, здатний передбачити рішення судді ще до початку засідання. Технологія вже залучила $5 млн інвестицій і використовується провідними юридичними фірмами США.

Новий інструмент — це свого роду розумний довідник по певних посадових особах, спрямований насамперед на використання в судах. Наприклад, адвокат може поставити запитання "Як цей суддя ставиться до екстрених клопотань?", і протягом кількох хвилин отримати докладний звіт. ШІ обробляє величезний масив даних, включно з протоколами судових засідань, і видає не просто статистику, а аналіз способу мислення конкретного судді, пише Business Insider.

На відміну від наявних систем, які показують лише те, як часто суддя ухвалює те чи інше рішення, Bench IQ намагається відповісти на запитання "чому". Технологію вже використовують у чотирьох із п'яти найбільших юридичних фірм у США. Інвестори бачать у ній величезний потенціал: можливість передбачити хід думок судді дає колосальну перевагу в будь-якій справі.

Однак у технології є і зворотний бік. Творець Bench IQ раніше вже намагався зробити революцію в юриспруденції зі своїм стартапом Ross Intelligence. Але його засудила компанія Thomson Reuters за неправомірне використання даних для навчання ШІ. Не можна ігнорувати етичні питання про те, звідки Bench IQ бере інформацію для свого "ШІ-провісника", і наскільки справедливим буде суд, де одна зі сторін заздалегідь з'ясовує можливі ходи противника.

