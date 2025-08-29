США могли бы обойтись без лития из Украины: ученые придумали новый способ добычи вещества

Исследователи из Висконсинского университета в Мадисоне разработали новый и недорогой метод эффективной переработки лития из старых аккумуляторов электромобилей.

Извлечение лития из отработанных аккумуляторов LiFePO4 традиционными методами может быть экономически невыгодным, поскольку в LiFePO4 нет других ценных металлов, пишет interestingengineering.com.

Извлечение лития из старых LFP-аккумуляторов

На данный момент не существует экономически выгодного метода извлечения лития из отработанных LFP-аккумуляторов. Получение лития из шахт и рассолов несет множество негативных экологических последствий, даже если эти методы дешевле, чем извлечение путем переработки. Доступ к природным ресурсам лития также ограничен, поэтому рынку нужен инновационный метод, который сделает извлечение лития из отработанных LFP-аккумуляторов коммерчески выгодным.

В исследовании, опубликованном в ACS Energy Letters, сообщается, что при извлечении ячейки также регенерируют кислоту, расходуемую на выщелачивание лития, минимизируя количество необходимых химикатов и образующихся отходов, что обеспечивает устойчивую и экологически безопасную переработку.

Двухэтапный электрохимический процесс не требует специальных условий и сводит к минимуму использование химических веществ и образование отходов. На первом этапе ионы лития выщелачиваются из отработанных LFP-аккумуляторов и селективно извлекаются литий-ионным электродом-накопителем. На втором этапе извлеченные ионы лития выделяются в отдельный раствор для их восстановления в виде высокочистых литиевых соединений.

Технология работает, но важно масштабировать ее максимально экономически эффективным способом. Для успешной коммерциализации важно интегрировать технологию с другими этапами общего процесса переработки.

Литиевые батареи для электромобилей выпускаются в нескольких вариантах, и, хотя LFP-устройства имеют более низкую плотность энергии, чем аккумуляторы на основе никеля, марганца и кобальта, они значительно дешевле в производстве и безопаснее в эксплуатации. С другой стороны, железо и фосфат не так ценны по сравнению с никелем или кобальтом, что, по мнению исследователей, делает LFP-аккумуляторы менее привлекательными с точки зрения переработки.

Ранее мы писали, что волшебный трюк Гарри Поттера помог сделать аккумуляторы лучше. Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый "самоорганизующийся" материал для переработки аккумуляторов электромобилей.