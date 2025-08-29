США могли б обійтися без літію з України: вчені придумали новий спосіб видобутку речовини

Дослідники з Вісконсинського університету в Мадісоні розробили новий і недорогий метод ефективної переробки літію зі старих акумуляторів електромобілів.

Вилучення літію з відпрацьованих акумуляторів LiFePO4 традиційними методами може бути економічно невигідним, оскільки в LiFePO4 немає інших цінних металів, пише interestingengineering.com.

Вилучення літію зі старих LFP-акумуляторів

Наразі не існує економічно вигідного методу вилучення літію з відпрацьованих LFP-акумуляторів. Отримання літію з шахт і розсолів має безліч негативних екологічних наслідків, навіть якщо ці методи дешевші, ніж вилучення шляхом переробки. Доступ до природних ресурсів літію також обмежений, тому ринку потрібен інноваційний метод, який зробить вилучення літію з відпрацьованих LFP-акумуляторів комерційно вигідним.

У дослідженні, опублікованому в ACS Energy Letters, повідомляють, що під час вилучення комірки також регенерують кислоту, що витрачається на вилуговування літію, мінімізуючи кількість необхідних хімікатів і відходів, що утворюються, що забезпечує стійку й екологічно безпечну переробку.

Двоетапний електрохімічний процес не вимагає спеціальних умов і зводить до мінімуму використання хімічних речовин і утворення відходів. На першому етапі іони літію вилуговуються з відпрацьованих LFP-акумуляторів і селективно витягуються літій-іонним електродом-накопичувачем. На другому етапі витягнуті іони літію виділяються в окремий розчин для їх відновлення у вигляді високочистих літієвих сполук.

Технологія працює, але важливо масштабувати її максимально економічно ефективним способом. Для успішної комерціалізації важливо інтегрувати технологію з іншими етапами загального процесу переробки.

Літієві батареї для електромобілів випускаються в декількох варіантах, і, хоча LFP-пристрої мають нижчу щільність енергії, ніж акумулятори на основі нікелю, марганцю та кобальту, вони значно дешевші у виробництві та безпечніші в експлуатації. З іншого боку, залізо і фосфат не такі цінні порівняно з нікелем або кобальтом, що, на думку дослідників, робить LFP-акумулятори менш привабливими з точки зору переробки.

