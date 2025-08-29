Обнаружено "сокровище" в пустыне: США смогут добывать 50 тонн водорода ежедневно

В американской пустыне могут производить до 50 тонн водорода в сутки. Это мощный источник чистой энергии в промышленных масштабах.

Проект по производству зеленого водорода, разработанный Cadiz Inc., предусматривает установку электролизера мощностью 100–120 МВт, работающего от автономной солнечной энергии мощностью от 700 МВт до 1 ГВт, и аккумуляторов емкостью 1 ГВт*ч для поддержания производства даже в ночное время, пишет ecoticias.com.

45 000 акров земли с нетронутой, обильной водой и огромным количеством солнца в пустыне Мохаве позволят добывать "зеленый" водород. В производстве он будет стоить недорого. т.к. доступ к трубопроводам и железнодорожным линиям для поставок продукта на рынок Южной Калифорнии уже имеется.

Однако экологи отмечают, что закон штата может заблокировать транспортировку этой воды по акведуку реки Колорадо, если исследования не подтвердят отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Но для инвесторов это — высокорентабельный бизнес, подкрепленный субсидиями и растущим спросом на "зеленый" водород. Однако для местных сообществ проект создает непосредственный риск истощения и без того скудных водных ресурсов в одном из самых засушливых мест Северной Америки.

Компания планирует повторно использовать трубы из отмененного трубопровода Keystone XL для транспортировки воды, предназначенной для "зеленого" водорода. Но остается вопрос: если "зеленый" водород действительно будущее, не разумнее ли производить его вблизи городских или прибрежных сточных вод, а не в пустыне? Именно это противоречие и является причиной жарких споров, отмечает СМИ.

