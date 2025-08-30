Солнечные панели будут работать лучше благодаря одному овощу: ученые сделали невероятное

Солнечные батареи часто разрушаются под воздействием ультрафиолета, но ученым удалось добиться 99,9% защиты. Как? Ответ кроется в одном овоще. Это красный лук.

Краситель красного лука может стать тем самым недостающим ингредиентом, который необходим для усиления защиты солнечных батарей от ультрафиолета (УФ), утверждают ученые, пишет livescience.com.

Солнечные батареи обычно покрываются пленкой для защиты от разрушения под воздействием УФ-излучения. Они включают материалы на основе нефти, такие как поливинилфторид (ПВФ) и полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Ученые стремятся сделать это покрытие более экологичным, используя биологические материалы вроде наноцеллюлозы. Исследователи обнаружили, что сочетание наноцеллюлозы с красителем из экстракта шелухи красного лука обеспечивает очень эффективную защиту от УФ-излучения.

В исследовании отмечается, что защитная пленка из этого материала блокирует 99,9% УФ-излучения с длиной волны до 400 нанометров. Примечательно, что фильтр также превзошел коммерческий УФ-фильтр на основе ПЭТ.

Ученые сравнили долговечность четырех защитных пленок из целлюлозных нановолокон. Они были обработаны экстрактом репчатого лука, лигнином — полимером, содержащимся в стенках некоторых растительных клеток, — и ионами железа. Хотя все эти материалы обеспечивали адекватную защиту от УФ-излучения, вариант с красителем из красного лука оказался наиболее эффективным.

Стоит отметить, что ультрафиолетовое излучение с длиной волны ниже 400 нм вредит солнечным батареям. Однако пропускание видимого света — с длиной волны от 700 до 1200 нм — имеет решающее значение для преобразования солнечного света в электричество.

В связи с этим разработка материала, который одновременно защищает солнечную панель и способствует поглощению энергии, имеет ключевое значение. Наноцеллюлозная пленка, обработанная красителем из красного лука, продемонстрировала светопропускание более 80% в диапазоне более длинных волн (от 650 до 1100 нм) и сохраняла свои характеристики в течение длительного периода испытаний.

В ходе тестов также оценивались долговечность и эффективность фильтров, которые подвергались воздействию искусственного света в течение 1000 часов, что эквивалентно примерно году солнечного света в условиях центральноевропейского климата. Защита от УФ-излучения и светопропускание других биофильтров значительно менялись со временем. Например, пленки, обработанные ионами железа, имели хорошую начальную светопропускаемость, которая постепенно снижалась.

