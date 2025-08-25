Мужчину оштрафовали на 250 000 евро из-за солнечных панелей: что он с ними сделал

В голландском муниципалитете Мейел владельца теплицы оштрафовали за незаконную эксплуатацию солнечных панелей. Муниципалитет ранее уже налагал штраф, но повторные проверки показали, что панели были включены с нарушением правил.

По мнению муниципалитета, предыдущий штраф не стал достаточным стимулом. Первоначальный штраф составлял 25 000 евро за нарушение. Поскольку это не дало желаемого эффекта, новый штраф был удвоен: 50 000 евро за нарушение, но максимальный размер составил 250 000 евро, пишет peelenmaas.nl.

Теплица изначально была представлена ​​муниципалитету как инновационный садоводческий проект. В представленном бизнес-плане описывалось выращивание салата в климат-контролируемых камерах с солнечными панелями на крыше для обеспечения необходимой энергии. Однако муниципалитет обнаружил, что на объекте пока не выращивают сельскохозяйственные культуры. Если этого не происходит, то солнечные панели использовать запрещено.

Муниципалитет утверждает, что земли, отведенные под тепличное растениеводство, должны фактически использоваться для выращивания овощей, а не только для выработки солнечной энергии. Дело уже рассматривалось в суде. В августе 2024 года Окружной суд Лимбурга постановил, что муниципалитет был прав, применяя штрафные санкции. После этого решения фермер временно отключил панели.

Однако проверки продолжались, и когда недавно должностные лица обнаружили, что панели были снова включены, а салат так и не был посажен, они приняли решение о применении штрафных санкций. После десяти последовательных нарушений был наложен максимальный штраф в размере 250 000 евро, который теперь обязан выплатить владелец теплицы.

"Предприниматель обратился к нам с многообещающим планом инновационного тепличного садоводства. Пока мало что реализовано, а солнечные панели используются для возврата энергии в энергосистему. Помимо финансовой прибыли, с этим проектом связана крупная национальная субсидия на устойчивое развитие. Поскольку предприниматель не соблюдает правила, мы вынуждены принять меры. Штрафы теперь должны быть уплачены, и мы немедленно вводим новый, более высокий штраф, чтобы положить конец этой незаконной ситуации", — пояснил мэр Боб Востерманс.

