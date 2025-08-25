Чоловіка оштрафували на 250 000 євро через сонячні панелі: що він із ними зробив

У голландському муніципалітеті Мейел власника теплиці оштрафували за незаконну експлуатацію сонячних панелей. Муніципалітет раніше вже накладав штраф, але повторні перевірки засвідчили, що панелі були ввімкнені з порушенням правил.

На думку муніципалітету, попередній штраф не став достатнім стимулом. Початковий штраф становив 25 000 євро за порушення. Оскільки це не дало бажаного ефекту, новий штраф було подвоєно: 50 000 євро за порушення, але максимальний розмір склав 250 000 євро, пише peelenmaas.nl.

Теплиця спочатку була представлена муніципалітету як інноваційний садівничий проект. У представленому бізнес-плані описувалося вирощування салату в клімат-контрольованих камерах із сонячними панелями на даху для забезпечення необхідної енергії. Однак муніципалітет виявив, що на об'єкті поки що не вирощують сільськогосподарські культури. Якщо цього не відбувається, то сонячні панелі використовувати заборонено.

Муніципалітет стверджує, що землі, відведені під тепличне рослинництво, мають фактично використовуватися для вирощування овочів, а не тільки для вироблення сонячної енергії. Справу вже розглядали в суді. У серпні 2024 року Окружний суд Лімбурга постановив, що муніципалітет мав рацію, застосовуючи штрафні санкції. Після цього рішення фермер тимчасово відключив панелі.

Однак перевірки тривали, і коли нещодавно посадовці виявили, що панелі були знову ввімкнені, а салат так і не був посаджений, вони ухвалили рішення про застосування штрафних санкцій. Після десяти послідовних порушень було накладено максимальний штраф у розмірі 250 000 євро, який тепер зобов'язаний виплатити власник теплиці.

"Підприємець звернувся до нас із багатообіцяючим планом інноваційного тепличного садівництва. Поки мало що реалізовано, а сонячні панелі використовуються для повернення енергії в енергосистему. Крім фінансового прибутку, з цим проектом пов'язана велика національна субсидія на сталий розвиток. Оскільки підприємець не дотримується правил, ми змушені вжити заходів. Штрафи тепер мають бути сплачені, і ми негайно вводимо новий, вищий штраф, щоб покласти край цій незаконній ситуації", — пояснив мер Боб Востерманс.

