Какого мнения ИИ об Украине: модели из разных стран проверили на "дружественность" (инфографика)

Исследователи протестировали на предвзятость к Украине 27 больших языковых моделей (LLM) — алгоритмов искусственного интеллекта, которые лежат в основе чат-ботов.

Издание Texty.org.ua и организация из Сан-Франциско OpenBabylon совместно исследовали LLM от таких провайдеров, как Microsoft, Google, DeepSeek, Cohere, Alibaba Cloud, Mistral и Meta. Результатами поделился соучредитель издания Texty Роман Кульчинский в LinkedIn.

LLM, которые принимали участие в исследовании Фото: texty.org.ua

Как оказалось, наиболее "дружественными к Украине" являются модели из Канады, Франции и США. Их ответы на почти 3000 вопросов были проукраинскими в 30,8%, 26,7% и 25,4% случаях соответственно.

Результаты исследования Фото: texty.org.ua

Последние места в рейтинге заняли LLM, разработанные в Китае. Исследование показало, что эти модели дают лишь 22,1% проукраинских ответов. При этом пророссийских суждений у них больше, чем у аналогов из других стран — 19,7%.

Как отмечает Кульчинский, наиболее распространенным типом предубеждений оказалась "западная нейтральность". Он преобладает в темах, связанных с политическим устройством и ценностными ориентирами. Например, антикоррупционная политика — 52,1%, идеология — 49,9%, государственное управление — 45,6%.

Что касается российской пропаганды, она преимущественно доминировала в ответах на вопросы на тему истории (26,9%), геополитики (24,4%) и национальной идентичности (22,8%).

Напомним, журналисты совместно с библиотекарями провели масштабное тестирование девяти популярных ИИ-сервисов, чтобы выяснить, какой из них дает самые точные ответы и реже всего "галлюцинирует".

Фокус также сообщал, что ученые заставили ИИ нарушить собственные правила, используя психологическую тактику, описанную профессором Робертом Чалдини в книге "Влияние: психология убеждения".