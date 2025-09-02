Якої думки ШІ про Україну: моделі з різних країн перевірили на "дружність" (інфографіка)

Дослідники протестували на упередженість до України 27 великих мовних моделей (LLM) – алгоритмів штучного інтелекту, які лежать в основі чат-ботів.

Видання Texty.org.ua та організація із Сан-Франциско OpenBabylon спільно дослідили LLM від таких провайдерів, як Microsoft, Google, DeepSeek, Cohere, Alibaba Cloud, Mistral та Meta. Результатами поділився співзасновник видання Texty Роман Кульчинський в LinkedIn.

LLM, які брали участь у дослідженні Фото: texty.org.ua

Як виявилось, найбільш "дружніми до України" є моделі з Канади, Франції та США. Їхні відповіді на майже 3000 запитань були проукраїнськими у 30,8%, 26,7% та 25,4% випадках відповідно.

Резульати дослідження Фото: texty.org.ua

Останні місця в рейтингу зайняли LLM, розроблені в Китаї. Дослідження показало, що ці моделі дають лише 22,1% проукраїнських відповідей. При цьому проросійських суджень у них більша, ніж в аналогів з інших країн — 19,7%.

Як зазначає Кульчинський, найпоширеніший тип упереджень виявилася "західна нейтральність". Він переважає в темах, пов’язаних із політичним устроєм і ціннісними орієнтирами. Наприклад, антикорупційна політика — 52,1%, ідеологія — 49,9%, державне управління — 45,6%.

Щодо російської пропаганди, вона переважно домінувала у відповідях на запитання на тему історії (26,9%), геополітики (24,4%) та національної ідентичності (22,8%).

