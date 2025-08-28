Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Діджитал

Названо найточніший ШІ і це не ChatGPT: експерти перевірили популярні сервіси (фото)

chatgpt claude gemini deepseek чат-боти іі 2025
Різні ШІ порівняли за точністю фактів у відповідях на запитання | Фото: unsplash.com

Журналісти спільно з бібліотекарями провели масштабне тестування дев'яти популярних ШІ-сервісів, щоб з'ясувати, який із них дає найточніші відповіді та найрідше "галюцинує". Результати виявилися несподіваними: беззаперечним лідером став не ChatGPT, а новий AI Mode від Google.

Related video

Під час експерименту експерти поставили АІ-сервісам, зокрема різним версіям ChatGPT, Claude, Grok, Perplexity і Bing Copilot, 30 складних запитань, пише The Washington Post. Запити були розділені на п'ять категорій, покликаних виявити слабкі місця нейромереж: маловідомі факти, що вимагають пошуку за спеціалізованими джерелами, свіжі події, упередження і аналіз зображень.

Переможцем став AI Mode від Google, який показав найточніші результати в пошуку інформації про нещодавні події та цікаві факти. Його головна перевага — здатність проводити більш глибокий пошук у мережі перед тим, як дати відповідь. Друге місце посів ChatGPT-5, а третє — нейропошуковик Perplexity. Найгірші результати показали Meta AI і Grok, які часто відмовлялися відповідати або давали неправильну інформацію.

Тестування виявило кілька ключових проблем сучасних ШІ. По-перше, всі без винятку сервіси "галюцинували", тобто вигадували відповіді на деякі запитання і впевнено презентували їх як істину. По-друге, багато хто з них, особливо Perplexity і Grok, давали неправильні відповіді, але при цьому посилалися на джерела, які не підтверджували їхні слова, створюючи хибне відчуття надійності.

chatgpt claude google ai mode grok bing copilot perplexity meta ai тести іі 2025
Інфографіка The Washington Post: який ШІ найчастіше відповідав правильно
Фото: The Washington Post

Особливо погано нейромережі впоралися з аналізом зображень. На запитання "Якого кольору була краватка у Дональда Трампа на зустрічі з Володимиром Путіним в Осаці у 2019 році?" правильно відповів тільки ChatGPT-5. Решта або плутали Трампа з Путіним, або просто помилялися в кольорі.

Експерти-бібліотекарі зазначили, що в 64% випадків звичайний пошук у Google дав би змогу знайти правильну відповідь швидше і простіше. На їхню думку, АІ-сервіси гарні для складних, дослідницьких завдань, але для простих питань вони часто виявляються менш надійними. Головний висновок дослідження: до будь-якої відповіді АІ потрібно ставитися критично і завжди перевіряти джерела.

Раніше Фокус писав, що ChatGPT передаватиме в поліцію діалоги з людьми: що загрожує в такому разі. Компанія OpenAI визнала, що сканує діалоги користувачів ChatGPT і в деяких випадках передає їх у поліцію. Цей захід покликаний запобігти реальним злочинам, але викликає серйозні питання про конфіденційність і межі втручання ШІ в особисте життя.