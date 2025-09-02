Чат-боти стануть агресивними "грубими расистами", якщо люди не будуть з ними ввічливо спілкуватись.

Адже ця технологія вчиться на тому, як люди ставляться до них, вважає експертка Лучіана Блаха, яка вивчала, як штучний інтелект вчиться у людей, пише Daily Star.

"Ці взаємодії стають частиною їхнього процесу навчання, формуючи те, як вони реагують не тільки на нас, але й на майбутніх користувачів. Коли ми грубі або зневажливі, ми, по суті, навчаємо ці системи, що така поведінка є прийнятною в розмові", — пояснила Блаха.

Журналісти зазначили, що такі програми, як ChatGPT, мають 400 мільйонів активних користувачів щотижня, а ще понад 8,4 мільярда цифрових голосових помічників, таких як Siri або Alexa, працюють по всьому світу. Тому ChatGPT та подібні моделі штучного інтелекту, такі як Claude, беруть приклад з людей, які їх використовують.

Зокрема, одне з досліджень виявило, що психопатичні чат-боти давали вченим інструкції, як підірвати спортивний зал.

Як показали тести безпеки, поради ChatGPT містили в собі вказівки щодо слабких місць у будівлі, рецепти вибухових речовин та допомогу нападникам у приховуванні слідів.

