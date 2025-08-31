"Я плакав": ChatGPT допоміг чоловікові знайти Lamborghini, вкрадений 2 роки тому (відео)

Американець Ендрю Гарсія використав штучний інтелект (ШІ), щоб знайти свій Lamborghini Huracan, який було викрадено у 2023 році.

За допомогою ChatGPT чоловік з Південної Каліфорнії успішно відстежив вкрадений автомобіль за понад 1600 км у Денвері, штат Колорадо, повідомляє CBS8.

ChatGPT допоміг знайти викрадений автомобіль

Цей Lamborghini зник разом десятками інших суперкарів в рамках масштабної крадіжки автомобілів класу люкс в окрузі Ріверсайд. Зловмисники брали автомобілі в оренду та не повертали їх, маніпулюючи документами, щоб позбавити власників права власності перед перепродажем.

"Я плакав", — зізнався Ендрю, розповідаючи про зникнення свого авто.

Багатьом жертвам зрештою вдалося повернути свої транспортні засоби, однак місцезнаходження Lamborghini Гарсії залишалося невідомим до минулого місяця. Пошуки зрушили з місця, коли він отримав несподіване повідомлення в Instagram з фотографією його Lamborghini. Людина, ймовірно, знайшла візитівку Ендрю і подумала, що він може допомогти з придбанням інших суперкарів.

Там було написано: "Ви продали цю машину?". І я подумав, що це випадковість!" — розповів чоловік.

Отримане фото Гарсія показав ChatGPT, попросивши проаналізувати знімок та точно визначити місцезнаходження автомобіля. Він також використав інструменти визначення місцезнаходження Google.

Розслідування привело американця до Денвера, штат Колорадо. Далі чоловік звернувся до тамтешньої поліції, яка знайшла його автомобіль і справді підтвердила, що це давно зниклий Lamborghini Huracan Гарсії.

"Цей проактивний збір розвідувальних даних є справді великою перевагою для допомоги у поверненні викрадених транспортних засобів", — зазначив Кейл Гулд, речник Управління з запобігання крадіжкам автомобілів Колорадо.

