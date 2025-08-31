"Я плакал": ChatGPT помог мужчине найти Lamborghini, украденный 2 года назад (видео)

Американец Эндрю Гарсия использовал искусственный интеллект (ИИ), чтобы найти свой Lamborghini Huracan, который был похищен в 2023 году.

С помощью ChatGPT мужчина из Южной Калифорнии успешно отследил украденный автомобиль за более 1600 км в Денвере, штат Колорадо, сообщает CBS8.

ChatGPT помог найти угнанный автомобиль

Этот Lamborghini исчез вместе десятками других суперкаров в рамках масштабной кражи автомобилей класса люкс в округе Риверсайд. Злоумышленники брали автомобили в аренду и не возвращали их, манипулируя документами, чтобы лишить владельцев права собственности перед перепродажей.

"Я плакал", — признался Эндрю, рассказывая об исчезновении своего авто.

Многим жертвам в конце концов удалось вернуть свои транспортные средства, однако местонахождение Lamborghini Гарсии оставалось неизвестным до прошлого месяца. Поиски сдвинулись с места, когда он получил неожиданное сообщение в Instagram с фотографией его Lamborghini. Человек, вероятно, нашел визитку Эндрю и подумал, что он может помочь с приобретением других суперкаров.

Там было написано: "Вы продали эту машину?". И я подумал, что это случайность!" — рассказал мужчина.

Полученное фото Гарсия показал ChatGPT, попросив проанализировать снимок и точно определить местонахождение автомобиля. Он также использовал инструменты определения местонахождения Google.

Расследование привело американца в Денвер, штат Колорадо. Далее мужчина обратился к тамошней полиции, которая нашла его автомобиль и действительно подтвердила, что это давно пропавший Lamborghini Huracan Гарсии.

"Этот проактивный сбор разведывательных данных является действительно большим преимуществом для помощи в возвращении угнанных транспортных средств", — отметил Кейл Гулд, представитель Управления по предотвращению краж автомобилей Колорадо.

