ИИ уже отбирает работу у людей: проверьте, есть ли в зоне риска ваша специальность

Появление искусственного интеллекта уже поставило под сомнение будущее некоторых категорий работников. В первую очередь начали волноваться те, кто трудится в сферах разработки программного обеспечения и обслуживания клиентов.

ИИ осложняет поиск работы для специалистов начального уровня, пишет Axios со ссылкой на исследование Стэнфордского университета. Это касается бухгалтеров, разработчиков и административных помощников, которые только начинают свой профессиональный путь. В частности, занятость для них за последние три года снизилась на 13%, отмечает издание.

При этом тенденции занятости остались прежними или даже улучшились для более опытных работников в тех же областях (и за тот же период времени). Тенденции занятости также усилились для менее «технологичных» профессий (например, для сиделок). Часто даже проводятся параллели с ситуацией, которая возникла в связи с переходом на дистанционный режим работы во времена пандемии COVID-19.

Исследователи сравнивают ИИ с выпускниками, у которых большая теоретическая база, а практики мало. Поэтому искусственный интеллект может заменять молодых или просто неопытных работников – но не может состязаться с более опытными и адаптированными. Практические знания и опыт, приобретенный в реальных условиях, – это «не то, чему ИИ может научиться, по крайней мере, пока», говорят эксперты.

