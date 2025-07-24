Искусственный интеллект уничтожит целые категории профессий: узнайте, есть ли ваша среди них

Генеральный директор OpenAI и создатель ChatGPT Сэм Альтман рассказал о своем видении будущего, в котором будет доминировать искусственный интеллект (ИИ), где целые категории рабочих мест будут захвачены технологиями.

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Исчезновение старых и появление новых профессий можно наблюдать на протяжении всей истории, поскольку появляются инструменты, способные эффективнее выполнять человеческую работу. Одним из таких инструментов является ИИ, заявил Сэм Альтман на конференции "Структура капитала для крупных банков", передает Tom's Guide.

"Некоторые сферы, опять же, я думаю, просто полностью, полностью исчерпались", — сказал он.

Создатель ChatGPT отметил, что из-за развития технологий иногда исчезают целые виды профессий. Такую судьбу он, в частности, предсказывает для служб поддержки клиентов. По его словам, ИИ справляется с этой работой гораздо лучше людей-операторов.

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"Это как суперумный, способный человек. Нет меню, нет переадресации. Он может делать все, что мог бы сделать любой агент службы поддержки клиентов в этой компании. Он не делает ошибок. Это очень быстро", — подчеркнул Альтман.

Гендиректор OpenAI также заявил, что диагностические возможности искусственного интеллекта лучше, чем у любого человека. При этом он считает, ИИ никогда не сможет полностью заменить медицинский персонал.

Напомним, исследование Университета Карнеги-Меллон показывает, что чат-боты с искусственным интеллектом остаются чрезмерно уверенными, даже когда ошибаются.

Фокус также писал о том, как ИИ, предназначенный для создания программного обеспечения, удалил базу данных пользователя и врал о невозможности ее восстановить.