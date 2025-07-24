Штучний інтелект знищить цілі категорії професій: дізнайтесь, чи є ваша серед них

Генеральний директор OpenAI та творець ChatGPT Сем Альтман розповів про своє бачення майбутнього, в якому домінуватиме штучний інтелект (ШІ), де цілі категорії робочих місць будуть захоплені технологіями.

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Зникнення старих та появу нових професій можна спостерігати протягом всієї історії, оскільки з’являються інструменти, здатні ефективніше виконувати людську роботу. Одним з таких інструментів є ШІ, заявив Сем Альтман на конференції "Структура капіталу для великих банків", передає Tom's Guide.

"Деякі сфери, знову ж таки, я думаю, просто повністю, повністю вичерпалися", — сказав він.

Творець ChatGPT зазначив, що через розвиток технологій іноді зникають цілі види професій. Таку долю він, зокрема, пророкує для служб підтримки клієнтів. За його словами, ШІ вправляється з цією роботою набагато краще за людей-операторів.

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"Це як суперрозумна, здібна людина. Немає меню, немає переадресацій. Він може робити все, що міг би зробити будь-який агент служби підтримки клієнтів у цій компанії. Він не робить помилок. Це дуже швидко", — наголосив Альтман.

Гендиректор OpenAI також заявив, що діагностичні можливості штучного інтелекту кращі, ніж у будь-якої людини. При цьому він вважає, ШІ ніколи не зможе повністю замінити медичний персонал.

Нагадаємо, дослідження Університету Карнегі-Меллон показує, що чат-боти зі штучним інтелектом залишаються надмірно впевненими, навіть коли помиляються.

Фокус також писав про те, як ШІ, призначений для створення програмного забезпечення, видалив базу даних користувача та брехав про неможливість її відновити.