ШІ вже відбирає роботу в людей: перевірте, чи є в зоні ризику ваша спеціальність

Поява штучного інтелекту вже поставила під сумнів майбутнє деяких категорій працівників. Насамперед почали хвилюватися ті, хто працює у сферах розробки програмного забезпечення та обслуговування клієнтів.

Related video

ШІ ускладнює пошук роботи для фахівців початкового рівня, пише Axios з посиланням на дослідження Стенфордського університету. Це стосується бухгалтерів, розробників та адміністративних помічників, які тільки починають свій професійний шлях. Зокрема, зайнятість для них за останні три роки знизилася на 13%, зазначає видання.

При цьому тенденції зайнятості залишилися колишніми або навіть покращилися для більш досвідчених працівників у тих самих галузях (і за той самий період часу). Тенденції зайнятості також посилилися для менш "технологічних" професій (наприклад, для доглядальниць). Часто навіть проводять паралелі із ситуацією, яка виникла у зв'язку з переходом на дистанційний режим роботи за часів пандемії COVID-19.

Дослідники порівнюють ШІ з випускниками, у яких велика теоретична база, а практики мало. Тому штучний інтелект може замінювати молодих або просто недосвідчених працівників — але не може змагатися з більш досвідченими та адаптованими. Практичні знання та досвід, набутий у реальних умовах, — це "не те, чого ШІ може навчитися, принаймні поки що", кажуть експерти.

Раніше Фокус писав про те, що заміна людей на ШІ дала несподіваний результат. Відомі випадки, коли компанія хоче на цьому заощадити, але отримує, навпаки, одні збитки.

Також стало відомо, що штучний інтелект може знищити цілі категорії професій. Розробники кажуть, що це нормальний процес, — мовляв, старі професії зникають, а їм на зміну з'являються нові.

Ще повідомлялося про те, як призначений для створення програмного забезпечення ШІ видалив базу даних користувача і брехав про неможливість її відновити.

Між іншим, на iPhone повертається функція, яка всіх бісить. Йшлося про функцію зведень повідомлень — якраз із використанням інструменту штучного інтелекту Apple Intelligence. До цього на неї скаржилися, що вона вводить в оману користувачів своїми неправдивими новинами.