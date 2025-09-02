Созданы улучшенные батареи для дронов: как новый материал позволит им летать дольше и быстрее

Компании NEO Battery и NainTech объявили о совместном проекте по созданию аккумуляторов нового поколения. Их цель — разработать более выносливые литий-ионные аккумуляторы для дронов, а также удешевленные и емкие натрий-ионные батареи для дата-центров.

Главной проблемой современных дронов остается не особо длительное время полета и ограниченная грузоподьемность. Партнерство между компаниями NEO Battery и NainTech призвано улучшить ситуацию с помощью внедрения передовых компонентов, пишет Sodium Battery Hub.

Для дронов решил использовать специальный материал под названием MXene. Это двумерное сырье на основе титана, обладающее в 10 раз более высокой электропроводностью, чем коммерческий графен. Интеграция MXene в кремниевые аноды литий-ионных аккумуляторов значительно повышает их эффективность. В результате дроны смогут летать дольше, переносить более тяжелые грузы и выполнять сложные маневры, требующие повышенной мощности.

Параллельно компании займутся разработкой натрий-ионных аккумуляторов для систем хранения энергии (ESS). Технология привлекает все больше внимания благодаря своей дешевизне и доступности ресурсов по сравнению с литием. Такие батареи планируется использовать в дата-центрах с искусственным интеллектом и для хранения энергии в электросетях, где важны масштабируемость и низкая стоимость.

В результате сотрудничества объединились опыт NEO в создании кремниевых анодов и производственные возможности NainTech, что послужит основой для коммерциализации этих решений на мировом рынке.

