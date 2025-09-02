Створено поліпшені батареї для дронів: як новий матеріал дасть їм змогу літати довше і швидше

Компанії NEO Battery і NainTech оголосили про спільний проект зі створення акумуляторів нового покоління. Їхня мета — розробити більш витривалі літій-іонні акумулятори для дронів, а також здешевлені та ємні натрій-іонні батареї для дата-центрів.

Related video

Головною проблемою сучасних дронів залишається не особливо тривалий час польоту та обмежена вантажопідйомність. Партнерство між компаніями NEO Battery і NainTech покликане поліпшити ситуацію за допомогою впровадження передових компонентів, пише Sodium Battery Hub.

Для дронів вирішив використовувати спеціальний матеріал під назвою MXene. Це двовимірна сировина на основі титану, що має в 10 разів вищу електропровідність, ніж комерційний графен. Інтеграція MXene в кремнієві аноди літій-іонних акумуляторів значно підвищує їхню ефективність. У результаті дрони зможуть літати довше, переносити важчі вантажі та виконувати складні маневри, що вимагають підвищеної потужності.

Паралельно компанії займуться розробкою натрій-іонних акумуляторів для систем зберігання енергії (ESS). Технологія привертає дедалі більше уваги завдяки своїй дешевизні та доступності ресурсів порівняно з літієм. Такі батареї планується використовувати в дата-центрах зі штучним інтелектом і для зберігання енергії в електромережах, де важливі масштабованість і низька вартість.

У результаті співпраці об'єдналися досвід NEO у створенні кремнієвих анодів і виробничі можливості NainTech, що стане основою для комерціалізації цих рішень на світовому ринку.

Раніше Фокус писав, що крижані батареї допоможуть знизити споживання електроенергії: як вони працюють. Команда вчених з Техаського університету A&M вдосконалює нову технологію, яка дозволить знизити навантаження на і так перевантажені енергосистеми. Йдеться про охолодження будинків за допомогою льоду.