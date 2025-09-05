Обновите свой телефон прямо сейчас: миллионам Android-устройств грозит опасность взлома

Google устранила несколько уязвимостей высокого риска, которые угрожали абсолютно всем Android-устройствам. Чтобы получить все исправления убедитесь, что вы установили патч от 05.09.2025.

Related video

Обновление безопасности Android за сентябрь 2025 года устраняет 84 уязвимости, две из которых уже активно эксплуатируются. Уязвимости нулевого дня, обозначенные как CVE-2025-38352 и CVE-2025-48543, включают ошибку, которая может позволить вредоносному ПО обойти защиту и получить доступ к системе. Пользователям настоятельно рекомендуется немедленно установить патч, пишет androidpolice.com.

Google подтвердила, что обе уязвимости допускают локальное повышение привилегий, то есть для их эксплуатации не требуются специальные разрешения или какие-либо действия со стороны пользователя. Хотя компания не раскрыла подробностей об атаках и о том, были ли уязвимости связаны друг с другом, она признала, что их использовали целенаправленно.

Сентябрьские исправления безопасности устраняют множество уязвимостей высокого уровня: от отказов в обслуживании и раскрытия информации до рисков эскалации привилегий, включая одну ошибку удаленного выполнения кода. Обновление также устраняет проблемы в компонентах Qualcomm, MediaTek, Arm и Imagination Technologies. Четыре из исправленных уязвимостей имеют статус критических.

Уязвимости позволяют хакерам удаленно запускать вредоносный код

Помимо двух эксплуатируемых уязвимостей нулевого дня, обновление Android этого месяца устраняет четыре критических уязвимости. Наиболее серьезной из них является CVE-2025-48539, уязвимость удаленного выполнения кода в системе Android. Хакер, находящийся в зоне действия Bluetooth или Wi-Fi, может воспользоваться этим для запуска вредоносного кода на устройстве без взаимодействия с пользователем или необходимости в специальных привилегиях.

Уведомление о необходимости установки этих обновлений безопасности вскоре появится на вашем Android-телефоне. Патчи этого месяца охватывают версии AOSP с 13 по 16, выпущенные 01.09.2025 и 05.09.2025. Чтобы получить все исправления убедитесь, что вы установили патч от 05.09.2025.

В то время как Google выпускает исправления для телефонов Pixel и основного кода AOSP, такие бренды, как Samsung, Motorola и Nokia, выпускают собственные обновления для своих устройств.

Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в раздел "Настройки" — "Безопасность и конфиденциальность" — "Система и обновления" — "Обновление безопасности", затем следуйте инструкциям по загрузке и установке любого доступного исправления.

Для справки: уязвимость нулевого дня — неустраненная уязвимость и/или вредоносная программа, против которой еще не разработаны защитные механизмы.

Ранее мы сообщали о том, как превратить смартфон в компьютер с полноценной ОС. Samsung по-крупному обновила десктопный режим DeX, который превращает смартфон в полноценный компьютер. В оболочке One UI 8 он стал функциональнее и удобнее.