Как превратить смартфон в компьютер с полноценной ОС: секретная функция от Samsung (фото)

Samsung по-крупному обновила десктопный режим DeX, который превращает смартфон в полноценный компьютер. В оболочке One UI 8 он стал функциональнее и удобнее.

Режим DeX — одна из самых недооцененных, но мощных функций смартфонов Samsung. Он позволяет подключить телефон к монитору и получить полноценный рабочий стол с окнами, панелью задач, поддержкой клавиатуры и мыши, пишет How To Geek.

Что изменилось в Samsung DeX:

Свежий дизайн: Интерфейс стал более современным и минималистичным. Панель задач теперь полупрозрачная, а меню приложений открывается не на весь экран, а в аккуратном плавающем окне, как в Windows.

Улучшенное управление окнами: Теперь окна можно легко прикреплять к левой или правой части экрана, как в десктопных ОС. Сами окна приложений смотрятся приятнее, без лишних рамок.

Вертикальный режим: Главное нововведение — возможность повернуть рабочий стол на 90, 180 или 270 градусов. Это особенно удобно для чтения документов, комиксов или просмотра вертикальных видео на большом экране.

Другая программная основа: DeX теперь базируется на новой, усовершенствованной версии десктопного режима от Google, который скоро дебютирует и на смартфонах Pixel. Это значит, что технологию лучше оптимизируются для стабильной работы в рамках единой экосистемы.

Скриншот режима Samsung DeX Фото: howtogeek.com

Хотя в новой версии пока не хватает некоторых настроек, таких как автоматическое скрытие панели задач, в целом DeX значительно "прокачали". Это действительно полезный инструмент, позволяющий практически на ходу заменить ноутбук или стационарный ПК, имея при себе лишь монитор и кабель со смартфоном.

