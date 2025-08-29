Телевизоры Samsung оснастили ИИ-помощником: чем удобна данная функция (фото)

Microsoft и Samsung объявили о запуске ИИ-ассистента Copilot на телевизорах и мониторах южнокорейского бренда. Большие экраны станут умными компаньонами, которые помогут выбрать фильм, спланировать выходные и ответить на любой вопрос.

Новая функция, доступная на моделях Samsung 2025 года, превращает телевизор в интерактивный центр для всей семьи. Copilot вызывается нажатием кнопки микрофона на пульте и представляет собой анимированного персонажа, который отвечает голосом, а также показывает результаты на экране в виде наглядных карточек, пишет Microsoft.

Главная фишка Copilot — его способность понимать сложные контекстуальные запросы, что делает ИИ гораздо умнее стандартных голосовых помощников. Можно попросить его рассказать, о чем сериал, но без спойлеров, найти фильм по сложному описанию (например, "Ход королевы" но про кулинарию) или подобрать кино, которое понравится всей семье с разными вкусами.

Главное меню Copilot на телевизоре Samsung Фото: Microsoft

Помимо развлечений, Copilot, как и любой чат-бот с ИИ, способен помочь в повседневных вопросах: узнать прогноз погоды, спланировать поход в горы или просто "подбодрить после расставания". Для персонализированных ответов можно войти в свой аккаунт Microsoft с помощью QR-кода. Интеграция Copilot — очередной этап многолетнего партнерства Microsoft и Samsung. Благодаря ему гаджеты Galaxy снабдили популярными программами Windows и Microsoft Office, а на телевизоры добавили облачный гейминг Xbox.

Ассистент будет полностью бесплатным и со временем появится и на более старых моделях. В ближайшее время он станет доступен на ТВ-моделях 2025 года, включая Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, а также на смарт-мониторах Samung M7, M8 и M9. Изначальный запуск также cостоится не во всех странах.

