Телевізори Samsung оснастили ШІ-помічником: чим зручна ця функція (фото)

Microsoft і Samsung оголосили про запуск ШІ-асистента Copilot на телевізорах і моніторах південнокорейського бренду. Великі екрани стануть розумними компаньйонами, які допоможуть вибрати фільм, спланувати вихідні та відповісти на будь-яке запитання.

Нова функція, доступна на моделях Samsung 2025 року, перетворює телевізор на інтерактивний центр для всієї родини. Copilot викликається натисканням кнопки мікрофона на пульті і являє собою анімованого персонажа, який відповідає голосом, а також показує результати на екрані у вигляді наочних карток, пише Microsoft.

Головна фішка Copilot — його здатність розуміти складні контекстуальні запити, що робить ШІ набагато розумнішим за стандартних голосових помічників. Можна попросити його розповісти, про що серіал, але без спойлерів, знайти фільм за складним описом (наприклад, "Хід королеви" але про кулінарію) або підібрати кіно, яке сподобається всій родині з різними смаками.

Головне меню Copilot на телевізорі Samsung Фото: Microsoft

Крім розваг, Copilot, як і будь-який чат-бот із ШІ, здатний допомогти в повсякденних питаннях: дізнатися прогноз погоди, спланувати похід у гори або просто "підбадьорити після розставання". Для персоналізованих відповідей можна увійти у свій акаунт Microsoft за допомогою QR-коду. Інтеграція Copilot — черговий етап багаторічного партнерства Microsoft і Samsung. Завдяки йому гаджети Galaxy забезпечили популярними програмами Windows і Microsoft Office, а на телевізори додали хмарний геймінг Xbox.

Асистент буде повністю безкоштовним і з часом з'явиться і на старіших моделях. Найближчим часом він стане доступний на ТВ-моделях 2025 року, включно з Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, а також на смарт-моніторах Samung M7, M8 і M9. Початковий запуск також відбудеться не у всіх країнах.

