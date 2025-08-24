Названо телевізори з найкращим звуком: яка модель гідно пройшла всі випробування

Хороший вбудований звук — велика рідкість для сучасних телевізорів, причому навіть для дорогих моделей. Але ж це дуже важливий параметр — нікому не подобається прислухатися під час перегляду фільму.

Related video

Дедалі частіше необхідним доповненням до телевізора стає саундбар, пише techradar.com. Але не все так сумно — наприклад, Panasonic і Sony випускають телевізори не тільки з високою якістю зображення, а й з гідною якістю звуку.

Експерт видання порівняв телевізори Panasonic Z95B і Sony Bravia 8 II і поділився результатами тестування.

Діалоги у фільмах

Це головний аспект, який страждає при недостатній якості звуку. Для тестування було використано сцену з фільму "Оппенгеймер", і в цій категорії виграв Z95B — він чітко передав навіть шепіт героїв фільму.

Bravia 8 II теж показав себе непогано, іноді мова і голоси звучали навіть повніше, ніж на Panasonic. Проте перемогу присудили Z95B — завдяки чистішому звучанню і ширшому діапазону.

Передача басів

Що тоншими стають телевізори, то слабші баси в динаміках. Для цієї перевірки було взято сцену погоні з фільму "Бетмен", і Z95B знову був кращим — його баси звучали більш потужно.

Експерт зазначає, що модель Bravia 8 II набагато тонша, ніж Z95B, тож не дивно, що передача басів у неї хоч і чиста, але все-таки не така потужна.

Об'ємний звук

Останнім параметром тестування була якість об'ємного звучання. Тут були використані сцени з різних фільмів — "Найкращий стрілець: Меверік" і "Грішники".

У першому випадку знову вигравав Z95B — він створював справді об'ємну звукову палітру. Натомість Bravia 8 II забезпечував звукові ефекти зі справжньою чистотою, контролем і точнішим загальним балансом, ніж Panasonic.

У другому випадку обидва телевізори проявили себе добре, але Z95B був точнішим. І хоча жодна з моделей не змогла відтворити той самий 3D-ефект, що і саундбар HW-Q990C, але все ж Z95B виявився ближчим до цього.

Тож переміг за підсумком телевізор Panasonic — хоча і Sony тримався на цілком гідному рівні.

Раніше Фокус писав про найкращі телевізори з екраном 85 дюймів. До почесного списку потрапили моделі від Samsung, Sony, TCL, LG і Hisense.

Також стало відомо, які телевізори підійдуть геймерам. Зокрема, фанатам відеоігор рекомендують модель LG C4 (втім, і для перегляду фільмів вона теж чудово підійде).