Названы телевизоры с лучшим звуком: какая модель достойно прошла все испытания

Хороший встроенный звук – большая редкость для современных телевизоров, причем даже для дорогих моделей. А ведь это очень важный параметр – никому не нравится прислушиваться во время просмотра фильма.

Все чаще необходимым дополнением к телевизору становится саундбар, пишет techradar.com. Но не все так печально – например, Panasonic и Sony выпускают телевизоры не только с высоким качеством изображения, но и с достойным качеством звука.

Эксперт издания сравнил телевизоры Panasonic Z95B и Sony Bravia 8 II и поделился результатами тестирования.

Диалоги в фильмах

Это главный аспект, который страдает при недостаточном качестве звука. Для тестирования была использована сцена из фильма «Оппенгеймер», и в этой категории выиграл Z95B – он четко передал даже шепот героев фильма.

Bravia 8 II тоже показал себя неплохо, иногда речь и голоса звучали даже полнее, чем на Panasonic. Тем не менее, победу присудили Z95B – благодаря более чистому звучанию и более широкому диапазону.

Передача басов

Чем тоньше становятся телевизоры, тем слабее басы в динамиках. Для этой проверки была взята сцена погони из фильма «Бэтмен», и Z95B снова был лучше – его басы звучали более мощно.

Эксперт отмечает, что модель Bravia 8 II гораздо тоньше, чем Z95B, так что неудивительно, что передача басов у нее хоть и чистая, но все-таки не такая мощная.

Объемный звук

Последним параметром тестирования было качество объемного звучания. Тут были использованы сцены из разных фильмов – «Лучший стрелок: Мэверик» и «Грешники».

В первом случае снова выигрывал Z95B – он создавал действительно объемную звуковую палитру. Зато Bravia 8 II обеспечивал звуковые эффекты с настоящей чистотой, контролем и более точным общим балансом, чем Panasonic.

Во втором случае оба телевизора проявили себя хорошо, но Z95B был точнее. И хотя ни одна из моделей не смогла воссоздать тот же 3D-эффект, что и саундбар HW-Q990C, но все же Z95B оказался ближе к этому.

Так что победил по итогу телевизор Panasonic – хотя и Sony держался на вполне достойном уровне.

