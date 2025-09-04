Як перетворити смартфон на комп'ютер із повноцінною ОС: секретна функція від Samsung (фото)

Samsung по-крупному оновила десктопний режим DeX, який перетворює смартфон на повноцінний комп'ютер. В оболонці One UI 8 він став функціональнішим і зручнішим.

Режим DeX — одна з найбільш недооцінених, але потужних функцій смартфонів Samsung. Він дає змогу під'єднати телефон до монітора й отримати повноцінний робочий стіл із вікнами, панеллю завдань, підтримкою клавіатури та миші, пише How To Geek.

Що змінилося в Samsung DeX:

Свіжий дизайн: Інтерфейс став більш сучасним і мінімалістичним. Панель завдань тепер напівпрозора, а меню додатків відкривається не на весь екран, а в акуратному плаваючому вікні, як у Windows.

Поліпшене управління вікнами: Тепер вікна можна легко прикріплювати до лівої або правої частини екрана, як у десктопних ОС. Самі вікна додатків мають приємніший вигляд, без зайвих рамок.

Вертикальний режим: Головне нововведення — можливість повернути робочий стіл на 90, 180 або 270 градусів. Це особливо зручно для читання документів, коміксів або перегляду вертикальних відео на великому екрані.

Інша програмна основа: DeX тепер базується на новій, вдосконаленій версії десктопного режиму від Google, який незабаром дебютує і на смартфонах Pixel. Це означає, що технологію краще оптимізують для стабільної роботи в рамках єдиної екосистеми.

Скріншот режиму Samsung DeX Фото: howtogeek.com

Хоча в новій версії поки що бракує деяких налаштувань, таких як автоматичне приховування панелі завдань, загалом DeX значно "прокачали". Це справді корисний інструмент, що дає змогу практично на ходу замінити ноутбук або стаціонарний ПК, маючи при собі лише монітор і кабель зі смартфоном.

Раніше Фокус писав, що телевізори Samsung оснастили АІ-помічником: чим зручна ця функція. Microsoft і Samsung оголосили про запуск АІ-асистента Copilot на телевізорах і моніторах південнокорейського бренду. Великі екрани стануть розумними компаньйонами, які допоможуть вибрати фільм, спланувати вихідні та відповісти на будь-яке запитання.