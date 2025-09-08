Ученые разработали "бриллиантовый" компьютер: чем он лучше обычных устройств

В Ок-Риджской национальной лаборатории в Теннесси (США) в рамках проекта по объединению квантовых технологий с классическими компьютерами устанавливают компьютеры с компонентами из алмаза.

Самый твердый в мире минерал может помочь превратить квантовые и классические компьютеры из концептуальных пилотных проектов в реальную вычислительную мощность, пишет defenseone.com.

Квантовая наука обещает прорывы в различных областях — от криптографии до химии, но реализация этих перспектив зависит от поиска способа объединения квантовых и классических систем.

Размещая систему Quantum Brilliance на площадке в Ок-Ридже, ученые будут совершенствовать реальные механизмы гибридных вычислений — совместное планирование, сквозную настройку производительности, оркестровку данных и рабочих процессов, развитие персонала и многое другое — чтобы в конечном итоге перевести интеграцию высокопроизводительных вычислений и квантовых вычислений из концептуального пилотного проекта в полноценную встроенную функцию.

В Quantum Brilliance используются синтетические алмазы, что позволяет снизить трудности, возникающие в современных квантовых системах, такие как внешний шум, вносящий ошибки в квантовые вычисления.

"Алмаз чрезвычайно тверд, поэтому даже при комнатной температуре и атмосферном давлении тепловой энергии недостаточно для возникновения вибраций, которые обычно нарушают когерентность кубитов", — заявил генеральный директор лаборатории Марк Луо.

По его словам, внутренняя стабильность позволит квантовым процессорам работать без использования сложных и дорогостоящих криогенных, лазерных и вакуумных систем. Иными словами, ученые смогли разработать революционное решение для квантового процессора, эффективно работающего при комнатной температуре, при этом значительно уменьшая размеры, вес и энергопотребление.

