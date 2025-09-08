Учені розробили "діамантовий" комп'ютер: чим він кращий за звичайні пристрої

В Ок-Ріджській національній лабораторії в Теннессі (США) в рамках проєкту з об'єднання квантових технологій з класичними комп'ютерами встановлюють комп'ютери з компонентами з алмазу.

Найтвердіший у світі мінерал може допомогти перетворити квантові та класичні комп'ютери з концептуальних пілотних проєктів на реальну обчислювальну потужність, пише defenseone.com.

Квантова наука обіцяє прориви в різних галузях — від криптографії до хімії, але реалізація цих перспектив залежить від пошуку способу об'єднання квантових і класичних систем.

Розміщуючи систему Quantum Brilliance на майданчику в Ок-Ріджі, вчені вдосконалюватимуть реальні механізми гібридних обчислень — спільне планування, наскрізне налаштування продуктивності, оркестровку даних і робочих процесів, розвиток персоналу та багато іншого — щоб зрештою перевести інтеграцію високопродуктивних обчислень і квантових обчислень із концептуального пілотного проєкту в повноцінну вбудовану функцію.

У Quantum Brilliance використовують синтетичні алмази, що дає змогу знизити труднощі, які виникають у сучасних квантових системах, як-от зовнішній шум, що вносить помилки в квантові обчислення.

"Алмаз надзвичайно твердий, тому навіть за кімнатної температури й атмосферного тиску теплової енергії недостатньо для виникнення вібрацій, які зазвичай порушують когерентність кубітів", — заявив генеральний директор лабораторії Марк Луо.

За його словами, внутрішня стабільність дасть змогу квантовим процесорам працювати без використання складних і дорогих кріогенних, лазерних і вакуумних систем. Іншими словами, вчені змогли розробити революційне рішення для квантового процесора, що ефективно працює при кімнатній температурі, водночас значно зменшуючи розміри, вагу та енергоспоживання.

