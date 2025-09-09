Не нужно выбрасывать: 5 ретро-гаджетов, которые до сих пор очень полезны

Старые устройства, которые часто пылятся в кладовках, до сих пор могут работать и оказаться очень полезными даже без модных приложений или технологий искусственного интеллекта.

Фотоаппараты, стереорессиверы, плееры, игровые консоли и калькуляторы не стоит забывать, ведь они весьма выносливы. Издание How to geek рассказало, как их можно эффективно использовать в 2025 году.

Фотоаппараты

Несмотря на колоссальный прогресс смартфонов за последнее десятилетие, разница в качестве снимков между ними и полноразмерной камерой все еще поразительна, если не учитывать различные приложения для улучшения фото. Пленочные или цифровые модели могут хорошо работать даже спустя 50 лет после выхода и позволят выйти за рамки телефонной фотографии.

Эксперты советуют избегать слишком винтажного корпуса цифровой камеры, например, полнокадровые камеры Sony десятилетней давности, которые все еще выдерживают испытание временем. В случае пленочных камер вариантов и конфигураций очень много, поэтому можно подобрать идеальный вариант.

Стереорессиверы

Может показаться, что мир отказался от домашних стереосистем прошлого в пользу Bluetooth-колонок и саундбаров, но это не так, ведь многие отдельные стереосистемы весьма актуальны и сегодня. Они состоят из разных компонентов, каждый из которых выполняет свою функцию, будь то усилитель, CD-плеер или тюнер. Это позволяет эффективно и недорого собрать идеальную систему.

Простые двухканальные стереоресиверы с набором колонок, подходящей мощностью в правильном помещении обычно звучат лучше и насыщеннее, чем современные Bluetooth-колонки и системы "все в одном". Многие из них весьма привлекательны своим внешним видом, особенно серебристые раздельные системы 70-х годов с большими прыгающими индикаторами уровня громкости и массивными регуляторами.

Среди производителей стереорессиверов выделяются Marantz, Sansui, Teac, Rotel, Technics, Pioneer, Yamaha и Kenwood. Некоторые из них могут потребовать обслуживания: от замены конденсаторов до чистки ручек, вызванных старыми потенциометрами, которые нужно немного почистить. Нужно также быть готовым к аналоговым выходам, куда нельзя подключить более новую технику без переходников или адаптеров.

CD и MP3-плееры

Компактные медиа-устройства подойдут везде, где нужно или хочется иметь музыку без доступа к интернету. Особенно полезными они могут быть в автомобиле. Для этого лучше всего подходят большие MP3-плееры со встроенной памятью, такие как iPod, ведь они вмещают большое количество композиций.

Портативные CD-плееры, в частности, ударопрочную линейку Discman от Sony, можно найти в интернете по выгодным ценам. Формат MiniDisc немного сложнее, но, к счастью, рекордеры пока доступны и дешевы. Главный недостаток — резкий рост цен на носители MiniDisc с тех пор, как Sony объявила о прекращении их производства.

Старые портативные консоли

Такие устройства до сих пор актуальны, хотя коллекционеры подняли цены на них за последние годы. Например, старенький Game Boy с зеленым ЖК-дисплеем служит очень долго, и оригинальные игры, такие как Super Mario Bros могут вызвать зависимость даже у искушенных геймеров. Обновленные модели, такие как Game Boy Advance Micro и SP пользуются большим спросом.

Nintendo DS до сих пор достойно выглядят даже на фоне новых двухэкранных моделей этой линейки. 3D-эффект на Nintendo 3DS, возможно, был рекламным трюком, но с тех пор его не удалось воспроизвести ни на одном портативном устройстве.

Кроме того, многие такие платформы совместимы с флеш-картриджами, которые позволяют брать всю вашу коллекцию с собой куда угодно. Они не только дешевле специализированных портативных эмуляторов, но и, пожалуй, лучше, поскольку сохраняют внешний вид и ощущения от оригинального оборудования.

Калькулятор

На любом смартфоне, планшете или ноутбуке есть калькулятор, поэтому большинство людей не видит смысла покупать отдельное устройство. Однако калькуляторы все еще продаются и используются людьми, которые постоянно работают с цифрами и финансами.

Сидя за столом в офисе гораздо быстрее воспользоваться отдельным калькулятором, чем открывать приложение на телефоне. Зачастую кнопки нажимать удобнее и приятнее, чем стучать по сенсорному экрану. Кроме того, на некоторых калькуляторах можно даже запустить культовую видеоигру DOOM.

Ранее эксперты назвали самые прочные гаджеты всех времен. Сейчас производители уделяют выносливости куда меньше внимания, чем дизайну и функциональности, хотя раньше технику делали "на века".