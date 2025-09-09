Не потрібно викидати: 5 ретро-гаджетів, які досі дуже корисні

Старі пристрої, які часто припадають пилом у коморах, досі можуть працювати і виявитися дуже корисними навіть без модних додатків або технологій штучного інтелекту.

Фотоапарати, стереоресивери, плеєри, ігрові консолі та калькулятори не варто забувати, адже вони вельми витривалі. Видання How to geek розповіло, як їх можна ефективно використовувати у 2025 році.

Фотоапарати

Фотоапарати

Незважаючи на колосальний прогрес смартфонів за останнє десятиліття, різниця в якості знімків між ними і повнорозмірною камерою все ще разюча, якщо не враховувати різні додатки для поліпшення фото. Плівкові або цифрові моделі можуть добре працювати навіть через 50 років після виходу і дадуть змогу вийти за рамки телефонної фотографії.

Експерти радять уникати надто вінтажного корпусу цифрової камери, як-от повнокадрові камери Sony десятирічної давнини, які все ще витримують випробування часом. У випадку плівкових камер варіантів і конфігурацій дуже багато, тому можна підібрати ідеальний варіант.

Стереоресивери

Стереоресивери

Може здатися, що світ відмовився від домашніх стереосистем минулого на користь Bluetooth-колонок і саундбарів, але це не так, адже багато окремі стереосистеми вельми актуальні і сьогодні. Вони складаються з різних компонентів, кожен з яких виконує свою функцію, чи то підсилювач, чи то CD-плеєр, чи то тюнер. Це дає змогу ефективно і недорого зібрати ідеальну систему.

Прості двоканальні стереоресівери з набором колонок, відповідною потужністю в правильному приміщенні зазвичай звучать краще і насиченіше, ніж сучасні Bluetooth-колонки і системи "все в одному". Багато з них вельми привабливі своїм зовнішнім виглядом, особливо сріблясті роздільні системи 70-х років з великими стрибаючими індикаторами рівня гучності і масивними регуляторами.

Серед виробників стереоресиверів виділяються Marantz, Sansui, Teac, Rotel, Technics, Pioneer, Yamaha і Kenwood. Деякі з них можуть потребувати обслуговування: від заміни конденсаторів до чищення ручок, викликаних старими потенціометрами, які потрібно трохи почистити. Потрібно також бути готовим до аналогових виходів, куди не можна підключити новішу техніку без перехідників або адаптерів.

CD і MP3-плеєри

Компактні медіа-пристрої підійдуть скрізь, де потрібно або хочеться мати музику без доступу до інтернету. Особливо корисними вони можуть бути в автомобілі. Для цього найкраще підходять великі MP3-плеєри з вбудованою пам'яттю, як-от iPod, адже вони вміщують велику кількість композицій.

Портативні CD-плеєри, зокрема, ударостійку лінійку Discman від Sony, можна знайти в інтернеті за вигідними цінами. Формат MiniDisc трохи складніший, але, на щастя, рекордери поки що доступні та дешеві. Головний недолік — різке зростання цін на носії MiniDisc відтоді, як Sony оголосила про припинення їхнього виробництва.

Старі портативні консолі

Старі портативні консолі

Такі пристрої досі актуальні, хоча колекціонери підняли ціни на них за останні роки. Наприклад, старенький Game Boy із зеленим РК-дисплеєм слугує дуже довго, та оригінальні ігри, як-от Super Mario Bros, можуть викликати залежність навіть у досвідчених геймерів. Оновлені моделі, як-от Game Boy Advance Micro і SP, користуються великим попитом.

Nintendo DS досі мають гідний вигляд навіть на тлі нових двоекранних моделей цієї лінійки. 3D-ефект на Nintendo 3DS, можливо, був рекламним трюком, але відтоді його не вдалося відтворити на жодному портативному пристрої.

Крім того, багато таких платформ сумісні з флеш-картриджами, які дають змогу брати всю вашу колекцію з собою куди завгодно. Вони не тільки дешевші за спеціалізовані портативні емулятори, а й, мабуть, кращі, оскільки зберігають зовнішній вигляд і відчуття від оригінального обладнання.

Калькулятор

Калькулятор

На будь-якому смартфоні, планшеті чи ноутбуці є калькулятор, тому більшість людей не бачить сенсу купувати окремий пристрій. Однак калькулятори все ще продаються і використовуються людьми, які постійно працюють із цифрами та фінансами.

Сидячи за столом в офісі набагато швидше скористатися окремим калькулятором, ніж відкривати додаток на телефоні. Найчастіше кнопки натискати зручніше і приємніше, ніж стукати по сенсорному екрану. Крім того, на деяких калькуляторах можна навіть запустити культову відеогру DOOM.

Раніше експерти назвали найміцніші гаджети всіх часів. Нині виробники приділяють витривалості значно менше уваги, ніж дизайну та функціональності, хоча раніше техніку робили "на століття".