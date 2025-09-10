ИИ встроили в визитную карточку: с ней можно общаться, как с "духами" (видео)

Энтузиаст собрал любопытную визитную карточку со встроенной языковой моделью, работающей автономно. Гаджет, получивший название Bouija, отвечает на вопросы, подсвечивая буквы светодиодами, как на спиритической доске.

В отличие от облачных нейросетей, здесь модель функционирует локально, не требуя подключения к интернету, рассказал автор YouTube-канала Build With Binh. В основе визитки лежит микрокомпьютер на базе чипа ESP32-S3, а сама языковая модель содержит 260 000 параметров, что относительно немного. Несмотря на скромные характеристики, ее мощности хватает для генерации 24 токенов (около 4 символов) в секунду.

Дизайн устройства вдохновлен доской Уиджи — это мистическое приспособление, через которое люди якобы разговаривали с духами. На визитке расположены 46 светодиодов, каждый из которых соответствует букве, цифре или символу. Когда ИИ генерирует ответ, он последовательно подсвечивает нужные светодиоды, складывая из них слова.

Видео с демонстрацией необычной ИИ-визитки

По словам создателя, в память компьютера можно загрузить короткую историю — например, информацию о компании или резюме. Кроме того, нетрудно запрограммировать ИИ на выдачу случайных коротких сообщений по нажатию кнопки.

Этот проект — не только занятный эксперимент, но и демонстрация того, насколько компактными и дешевыми стали современные технологии искусственного интеллекта. Энтузиаст выложил все схемы и исходный код в открытый доступ на GitHub, так что любой желающий может собрать себе такую же "говорящую" визитку.

