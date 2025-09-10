ШІ вбудували у візитну картку: з нею можна спілкуватися, як із "духами" (відео)

Ентузіаст зібрав цікаву візитну картку з вбудованою мовною моделлю, що працює автономно. Гаджет, що отримав назву Bouija, відповідає на запитання, підсвічуючи букви світлодіодами, як на спіритичній дошці.

На відміну від хмарних нейромереж, тут модель функціонує локально, не вимагаючи підключення до інтернету, розповів автор YouTube-каналу Build With Binh. В основі візитки лежить мікрокомп'ютер на базі чіпа ESP32-S3, а сама мовна модель містить 260 000 параметрів, що відносно небагато. Незважаючи на скромні характеристики, її потужності вистачає для генерації 24 токенів (близько 4 символів) на секунду.

Дизайн пристрою натхненний дошкою Віджі — це містичне пристосування, через яке люди нібито розмовляли з духами. На візитці розташовані 46 світлодіодів, кожен з яких відповідає букві, цифрі або символу. Коли ШІ генерує відповідь, він послідовно підсвічує потрібні світлодіоди, складаючи з них слова.

За словами творця, в пам'ять комп'ютера можна завантажити коротку історію — наприклад, інформацію про компанію або резюме. Крім того, неважко запрограмувати ШІ на видачу випадкових коротких повідомлень після натискання кнопки.

Цей проект — не тільки цікавий експеримент, а й демонстрація того, наскільки компактними і дешевими стали сучасні технології штучного інтелекту. Ентузіаст виклав усі схеми і вихідний код у відкритий доступ на GitHub, тож кожен охочий може зібрати собі таку саму "балакучу" візитку.

